Le riprese sono in programma proprio per questi giorni, ecco i ristoranti coinvolti

Una puntata di “4 ristoranti” a Ravenna in centro storico. La notizia sta creando grande attesa in città nelle ultime ore.

Secondo quanto emerso, le riprese della puntata del noto show televisivo condotto dallo chef Alessandro Borghese (in onda su Sky e poi in replica in chiaro su Cielo e TV8), sarebbero in programma proprio per questi giorni, forse già da oggi, martedì 3 ottobre. Lo stesso Borghese, infatti, è stato avvistato in città e, nella serata di ieri, ha cenato presso il ristorante Marchesini (che non parteciperà alla competizione): “Un grande in bocca al lupo ai ristoranti che partecipano al programma… ma ieri sera l‘onore ed il piacere di avere a cena Alessandro Borghese è stato il nostro” si legge in un post sulla pagina Facebook del ristorante Marchesini.

Alessandro Borghese presso il ristorante Marchesini di Ravenna (foto dalla pagina Facebook del ristorante Marchesini)

Quattro ristoratori del centro storico si sfideranno votandosi a vicenda su diverse categorie, fino al confronto finale dove i voti dello chef potranno “confermare o ribaltare il verdetto”.

A sfidarsi saranno l’Antica Bottega di Felice; la trattoria Al Cerchio; il ristorante Corte Cabiria e Al Cairoli. Probabile che il tema siano le specialità romagnole.

Già nel 2020 lo show era arrivato in provincia di Ravenna, ma la sfida aveva riguardato la Riviera con la vittoria di Cala Zingaro a Milano Marittima.