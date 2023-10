I biglietti prenotati si ritirano al Teatro Goldoni la sera del concerto, a partire dalle 19.30

La rassegna “Libera la Musica” di Accademia Bizantina torna al Teatro Goldoni di Bagnacavallo venerdì 6 ottobre alle 21 con il concerto “Le Belles Suites”. La clavicembalista Valeria Montanari eseguirà musiche di Georg Friedrich Händel, Antoine Forqueray, Johann Jacob Froberger.

Clavicembalista, organista, pianista e fortepianista, sia come solista che come continuista Valeria Montanari ha vinto diversi premi in concorsi internazionali e ha partecipato a molti concerti e festival, con numerose formazioni cameristiche, orchestrali e direttori specializzati nella prassi esecutiva antica. Collabora in qualità di continuista con la prestigiosa Accademia Bizantina, diretta da Ottavio Dantone, per la quale è anche docente di pianoforte e clavicembalo di Accademia Bizantina Camp, corso estivo di musica e teatro per ragazzi. Interessata anche all’approfondimento del repertorio da camera per pianoforte storico e archi, ha fondato insieme ad altri musicisti di Accademia Bizantina l’ensemble “Il Tetraone”.

Alle 20, presso il Ridotto del Goldoni, il musicologo Bernardo Ticci introdurrà il concerto con informazioni e curiosità sui compositori e le musiche in programma.

I biglietti (con prezzi da 6 a 16,50 euro) si possono acquistare online su Vivaticket oppure prenotare telefonicamente chiamando la biglietteria del Teatro Masini al numero 0546 21306, dalle 11 alle 13 dal lunedì al venerdì, festivi esclusi.

I biglietti prenotati si ritirano al Teatro Goldoni la sera del concerto, a partire dalle 19.30.

Il concerto, in collaborazione con il Comune di Bagnacavallo e Accademia Perduta/Romagna Teatri, è sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna.

