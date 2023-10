In scena alle 21 la riscrittura del testo originale operata da Marco Martinelli: protagonisti cittadini e cittadine della Chiamata Pubblica. Lo spettacolo sarà in diretta streaming

Un anno fa, memore delle imprese delle Albe a Ravenna sulla Divina Commedia, Marco Paolini ha chiesto a Marco Martinelli di “riscrivere” in chiave corale il suo monologo sulla tragedia del Vajont, un testo che ha segnato la storia del teatro italiano. Così è nata questa “narrazione”, poi consegnata ai teatri italiani che hanno scelto di portarla in scena. Il ricordo di un momento tragico della storia collettiva del Paese è stato lo spunto per una riflessione trasversale a tante realtà, dal teatro al mondo accademico, dalla scuola alle istituzioni, intorno al tema dell’emergenza idrica e del futuro delle nuove generazioni ai tempi della crisi climatica. A sessant’anni dalla frana del Vajont, che costò la vita a duemila persone, andrà in scena, contemporaneamente in oltre cento teatri in Italia e in Europa – tra Teatri Stabili, Centri di produzione, Compagnie storiche del teatro di ricerca e luoghi particolari, come l’ex Paolo Pini di Milano – un racconto corale declinato in base alle singole peculiarità.

Al teatro Rasi di Ravenna la narrazione è affidata agli attori Alessandro Argnani, Camilla Berardi e Roberto Magnani; corifeo Marco Saccomandi; con il coro delle cittadine e dei cittadini del Cantiere Malagola. Produzione Ravenna Teatro, un progetto di Marco Paolini per La Fabbrica del Mondo realizzato da Jolefilm in collaborazione con Fondazione Vajont.

Lo spettacolo è alle ore 21:00 a ingresso gratuito.

Domenica 8 ottobre alle ore 18:00 è prevista una prova aperta al pubblico fino ad esaurimento posti. La sala aprirà alle ore 17:30.

Per lo spettacolo di lunedì 9 ottobre al momento i posti sono terminati, ma verrà istituita una lista d’attesa a partire dalle ore 20:00 della sera stessa presso il Teatro Rasi. Ricordiamo che lo spettacolo è visibile in diretta streaming su sanmarinortv.sm San Marino RTV canale 831 del digitale terrestre, canale 520 Sky TV e canale 93 di TV Sat.