Il cartellone degli spettacoli

Sabato 14 ottobre, dalle ore 10 alle ore 13, gli uffici del Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia saranno aperti per una speciale giornata dedicata alla prevendita dei biglietti di tutti gli spettacoli in programma per la Stagione 2023/24. Dal giorno successivo, domenica 15 ottobre, sarà possibile acquistare i biglietti anche sul sito Vivaticket.

Le prevendite riprenderanno poi dal giorno antecedente ogni singola rappresentazione.

La Stagione di PROSA indagherà diversi registri, da quello classico a quello brillante, dal teatro dell’assurdo fino al linguaggio della stand-up e sarà inaugurata da Maria Amelia Monti e Marina Massironi con la commedia brillante Il marito invisibile di Edoardo Erba (19 e 20 ottobre). Seguiranno: Paola Quattrini e Giuseppe Pambieri, interpreti di un’improbabile, divertentissima coppia nella commedia La Signora Omicidi (5 e 6 novembre); la travolgentePaola Minaccioni sarà interprete diStupida Show, uno spettacolo di Carrozzeria Orfeo (7 e 8 dicembre); la classe di Enrico Guarneri e Nadia De Luca in Storia di una capinera, spettacolo tratto dal celebre romanzo epistolare di Giovanni Verga (24 e 25 gennaio); Nando Paone, elegante interprete di un titolo tratto dalle opere di Ionesco, La Lezione, co-prodotto da Accademia Perduta e diretto dal regista catanese Guglielmo Ferro (23 e 24 febbraio). A chiudere la il cartellone saranno due raffinate interpreti, Marina Confalone e Mariangela D’Abbraccio, che porteranno in scena il commovente racconto Buonanotte mamma, celebre testo “Premio Pulitzer” dell’autrice americana Marsha Norman (16 e 17 marzo).

L’intrattenimento leggero del cartellone COMICO avrà per protagonisti Paolo Cevoli che si racconterà con la consueta genuinità in Andavo ai 100 all’ora (9 dicembre), seguito da Maria Pia Timo con il nuovo spettacolo Sol di Soldi diretto da Roberto Pozzi (11 gennaio) e la simpatica follia della Rimbamband in Manicomic, per la regia di Gioele Dix (4 marzo).

L’offerta teatrale delle FAVOLE riservata ai più piccoli e alle loro famiglie, prevede tre appuntamenti serali (nelle giornate del sabato). Creatività, fantasia, colore, poesia, musica sono solo alcuni degli “elementi” che caratterizzano la messa in scena di Il lupo e i sette caprettidella compagnia TCP tanti cosi progetti (18 novembre), Un mare di storie del Teatrino dell’Es(2 dicembre) e Le avventure di Pulcinodel Teatro Pirata (16 dicembre).

I titoli in cartellone per la giovane rassegna Teatri d’Inverno, dedicata alla drammaturgia contemporanea, sono nuove produzioni di Accademia Perduta: I cuori battono nelle uova del collettivo Les Moustaches, già applaudito nella scorsa Stagione con La difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza, (9 novembre) e Barbablù, intenso monologo sulla violenza di genere interpretato da Edoardo Frullini per la regia della giovane Giulia Paoletti (22 novembre). Il terzo, Tu (non) sei il tuo lavoro, è un testo di Rosella Postorino (finalista al Premio Strega 2023) diretto da Sandro Mabellini, che affronta il “cortocircuito” di una coppia nel delicato e complicato mondo del lavoro odierno (6 dicembre).

Il prezzo dei biglietti per gli spettacoli di Prosa e Comico varia dai 15 ai 26 euro a seconda del settore e dell’età dell’acquirente; per le Favole il biglietto di posto unico è di 5 euro.

Per gli spettacoli del cartellone Teatri d’Inverno il costo dei biglietti è di 10 euro (5 euro per ragazzi under 29). A questi prezzi sarà applicato un diritto di prevendita di 1 euro.

Info: 0544/975166 – teatrocervia@accademiaperduta.it

www.accademiaperduta.it