“Splendori di cultura e divertimento”: per scoprire la città attraverso il patrimonio artistico declinato in varie forme, la musica e anche la comicità

“Splendori di cultura e divertimento”, torna nella giornata di oggi, sabato 14 ottobre la Notte d’Oro a Ravenna, con una molteplicità di eventi che, come dice il titolo di questa edizione, invita a scoprire la città attraverso il proprio patrimonio artistico declinato in varie forme, la musica e anche la comicità. La Notte d’Oro è un’iniziativa dell’Amministrazione comunale in collaborazione con Comitato Spasso in Ravenna, Confesercenti, Confcommercio, Cna e Confartigianato di Ravenna, con il sostegno de La Cassa di Ravenna Spa ed è realizzata grazie anche alla preziosa collaborazione di Direzione regionale Musei Emilia-Romagna, Opera di religione della Diocesi di Ravenna, Fondazione RavennAntica, Biblioteca Classense e Mar-Museo d’arte della città di Ravenna.

“Torna la Notte d’Oro, quest’anno arricchita dagli appuntamenti della VIII Biennale di Mosaico contemporaneo, un’esperienza di scoperta e riscoperta della nostra Ravenna, la città del mosaico – dichiarano gli assessori Giacomo Costantini al Turismo, Annagiulia Randi a Commercio e artigianato, Fabio Sbaraglia alla Cultura –. Eventi unici rivolti a turisti e cittadini nella suggestiva cornice della notte, tra monumenti, spazi artistici, mostre, grazie alla preziosa collaborazione di tutti gli enti coinvolti, che ringraziamo, insieme a tanti locali che hanno aderito all’iniziativa proponendo dei momenti di intrattenimento dedicati. Il programma, arricchito anche da concerti e spettacoli, pensato per coinvolgere persone di ogni età e dai diversi interessi, prevede momenti dedicati anche ai più piccoli”.

Dopo il successo dello scorso anno torna in piazza del Popolo alle 21, uno spettacolo comico, con Giovanni Vernia Live, ad ingresso gratuito. Questo spettacolo è in effetti un lungo, delizioso esercizio di leggerezza intelligente, dove il racconto della storia personale dell’artista, passato dal lavoro meno comico del mondo, l’ingegnere, a fare il comico di professione, si sovrappone ad un divertentissimo, ma acuto viaggio attraverso i luoghi comuni di questi strani tempi moderni.

Dalle 19 alle 20.30 a Palazzo Rasponi dalle Teste è in programma l’appuntamento con Cemento Atlantico, sempre ad ingresso gratuito. Cemento Atlantico è il primo progetto discografico del producer e DJ romagnolo Alessandro “ToffoloMuzik” che ha “rubato” field recording, sample e frammenti alla natura, alla storia, alla strada e ai luoghi sacri. Emozioni incise nella mente con mezzi di registrazione occasionali, successivamente manipolate tramite l’elettronica e la costruzione ritmica creando un melting-pot sonoro e culturale unico e contemporaneo.

Performance musicale speciale sarà quella al Mar-Museo d’arte della città di Ravenna, dalle 22 all’1.30, ad ingresso grautito, a cura di Magma che presenta LIVE: Aïsha Devi | LIVE: Tadleeh | Djset: Raphael (Danse Noire), collettivo artistico che organizza eventi in cui convergono diverse discipline artistiche, arti visive, musica e performance, offrendo ai partecipanti la possibilità di spaziare oltre il proprio campo d’interesse, all’interno di luoghi naturali, urbani ed extraurbani dimenticati e architetture in disuso, valorizzati nella loro grande carica emozionale e nell’indiscutibile valore storico.

Dedicati ai bambini anche due momenti: alle 15.30 a Tamo Mosaico, RavennAntica for kids VIII Edizione della Biennale di Mosaico Contemporaneo, Riflessi d’oro e giochi di tessere. Laboratorio di mosaico, visita all’interno del Museo Tamo e laboratorio di mosaico. Per famiglie con bambini e ragazzi dai 5 anni in su Ingresso a pagamento: per info e prenotazioni: Museo Classis Ravenna Tel. 0544 473717 www.ravennantica.it.

Dalle 19 alle 22 nella Sala Holden della Biblioteca Classense, accesso libero GOLDEN HOLDEN, giochi da tavolo per tutti i gusti per ragazze e ragazzi da 0 a 120 anni. Per l’occasione sarà possibile fare l’iscrizione ai servizi bibliotecari e scegliere tra gli scaffali libri da leggere e prenderli in prestito

Tra i tanti eventi in programma si segnalano anche diversi appuntamenti al Museo NatuRa di Sant’Alberto: dalle 9.30 alle 12, Trekking tra le voci del Parco del Delta. Itinerario a piedi, evento gratuito. Prenotazione obbligatoria. Dalle 17 alle 19Escursione in bicicletta nelle Valli meridionali di Comacchio, a pagamento e su prenotazione. Dalle 21 alle 23 La notte d’oro in Pineta, a pagamento e su prenotazione:telefonare allo 0544 529260 o scrivere a natura@atlantide.net

Il 2023 è anche l’anno della VIII Biennale di Mosaico contemporaneo, che dall’8 ottobre al 27 novembre “invaderà” la città di mosaici realizzati da artisti di Ravenna e provenienti da molte parti del mondo. Quindi, la Notte d’Oro dà il benvenuto a questa prestigiosa manifestazione accogliendo nel proprio calendario le inaugurazioni, a partire dalle 10 di mattina fino alle 21.30, le mostre e le aperture serali dei luoghi espositivi, tra musei, gallerie d’arte, scuole, antichi chiostri, attività commerciali che trovate nell’allegato programma.

Monumenti e musei aperti

MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna dalle ore 9 all’1.30 (Collezione Mosaici Contemporanei aperta fino alle 23. Pinacoteca e mostra BurriRavennaOro aperta fino alle 24. Ingresso € 5.00 tutta la giornata)

Palazzo Rasponi dalle Teste dalle 18 alle 23, ingresso libero

dalle 18 alle 23, ingresso libero Biblioteca Classense dalle 16 alle 22 ingresso libero

Antichi Chiostri Francescani dalle 12 alle 22, ingresso libero

Biblioteca Oriani fino alle 22, ingresso libero

PR2 Spazio Espositivo dalle 18 alle 22, ingresso libero

ingresso libero Domus dei Tappeti di Pietra aperta fino alle 22.30, ingresso ridotto a 5 € valido per tutto il giorno. Domenica 15 ottobre in occasione dell’inaugurazione della mostra legata alla Biennale che si terrà alle 17, ingresso libero

Polo delle Arti, piazza John Fitzgerald Kennedy, 7. dalle 18 alle 22, ingresso libero

piazza John Fitzgerald Kennedy, 7. dalle 18 alle 22, ingresso libero Museo di Scienze Naturali NatuRa dalle 15.30 alle 21, ingresso libero

Via Zirardini Mostra a cielo aperto, Ravenna – VIII Biennale di Mosaico Contemporaneo Ingresso libero

Museo Nazionale di Ravenna, 8.30-13.30 (ultimo ingresso); 20-22.30 (ultimo ingresso), ingresso gratuito il 14 ottobre

Palazzo di Teodorico, 20-22.30 (ultimo ingresso), ingresso gratuito il 14 ottobre

Mausoleo di Teodorico 8.30-18.30, (ultimo ingresso) ingresso gratuito il 14 ottobre

Basilica di Sant’Apollinare in Classe, 8.30-19.30 (ultimo ingresso), ingresso gratuito il 14 ottobre

Battistero degli Ariani 9-12 e 14-17, ingresso gratuito il 14 ottobre

Ordinanza antivetro

Durante la Notte d’Oro sarà in vigore l’ordinanza che vieta la vendita per asporto e il consumo di bevande in bottiglie di vetro, lattine e altri contenitori atti ad offendere e che disciplina gli orari di svolgimento delle attività di piccolo trattenimento musicale nell’ambito del centro storico, delle principali strade limitrofe e in area Darsena.

La zona interessata è quella del centro storico e delimitata ai lati dalle vie Maggiore, San Mama e Ravegnana fino alla rotonda Irlanda, mentre, per quanto riguarda la darsena, sono coinvolte le vie Darsena e Trieste fino a via Spina, via Spina, via Miserocchi, viale Bosi Maramotti e via Cavalcoli.

Il divieto di vendita per asporto e di consumo sarà in vigore dalle 20 di sabato 14 ottobre alle 5 di domenica 15 ottobre.

Sono tenuti all’osservanza del divieto i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di attività commerciali di vendita, compresa la vendita con distributori automatici, di attività artigianali operanti nel settore alimentare (gastronomie, rosticcerie, pizzerie da asporto ecc.), dei circoli privati, nonché di attività di commercio su area pubblica.

Sono esclusi dai divieti il servizio di somministrazione e il consumo al tavolo negli spazi specifici organizzati per l’attività di somministrazione/ristorazione, individuati con assoluta chiarezza.

Le violazioni al divieto di vendita comportano sanzioni pecuniarie in misura ridotta pari a 400 euro, mentre quelle al divieto di consumo prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari a 200 euro.

I titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che intendono effettuare attività di piccolo trattenimento musicale potranno protrarne l’orario fino alle 2 di domenica 15 ottobre all’esterno del locale e fino alle 3 al suo interno, qualora siano in possesso di concessione di occupazione suolo pubblico e di specifica valutazione di impatto acustico firmata da un tecnico abilitato competente in acustica, nonchè nel rispetto dei limiti di immissione sonora previsti dalla normativa; i piccoli spettacoli sono esonerati dalla presentazione della comunicazione all’Amministrazione comunale. Il mancato rispetto delle disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalle norme e dai regolamenti vigenti in materia.

I titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che sono in possesso di specifica concessione di occupazione suolo pubblico possono collocare all’interno dell’area esterna autorizzata, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria, piccole attrezzature del tipo erogatrici/spillatrici di bevande o banchi per la somministrazione.