Giovedì 19 ottobre alle 20.30 al Gulliver interverranno numerosi testimoni; saranno proiettate un’intervista e foto dalle riprese del film «L’Agnese va a morire»

Il Comune di Alfonsine, l’Arci Gulliver e l’Istituto storico della Resistenza di Ravenna organizzano una serata in ricordo del regista Giuliano Montaldo, recentemente scomparso, che avrà luogo giovedì 19 ottobre alle 20.30 al cineteatro Gulliver.

Sono stati numerosi i momenti che hanno portato Montaldo a contatto con la comunità alfonsinese, a partire dal 1975 quando soggiornò a lungo durante le riprese del film L’Agnese va a morire.

All’evento parteciperanno Riccardo Graziani, sindaco di Alfonsine che nel 2022 ha conferito al regista la cittadinanza onoraria, in omaggio all’impegno civile della sua carriera e all’attenzione per le staffette partigiane che portò in scena nel suo film; Antonietta Di Carluccio, responsabile dei Servizi culturali di Alfonsine e dell’Unione della Bassa Romagna; Angelo Antonellini, già sindaco all’epoca del ritorno di Montaldo nei luoghi alfonsinesi; Giuseppe Masetti, direttore dell’Istituto storico che nel 2016 curò il trasferimento digitale del film in dvd e l’intervista a Montaldo sulle difficoltà affrontate per quella produzione; Marina Guerra, fotografa indipendente che fu coinvolta suo malgrado come attrice nel film stesso, e Massimo Recchioni, ricercatore e saggista romano, autore del libro Una svedese in guerra (Solfanelli editore, 2021) dedicato al backstage del film, tratto dall’omonimo romanzo di Renata Viganò (1948).

Altre testimonianze di quanti parteciparono come comparse volontarie sono attese per l’occasione. Nel corso della serata saranno proiettate sia l’intervista prodotta dall’Istituto storico, sia le fotografie scattate da Marina Guerra e da Paolo Ruffini durante la lavorazione del film.

Hanno offerto il loro patrocinio alla serata anche la Cgil provinciale, che all’inizio degli anni Novanta si fece promotrice del restauro della pellicola dell’Agnese, che versava in pericoloso deterioramento, e l’Anpi provinciale che ha sempre riconosciuto il sostegno dato da Montaldo al racconto della Resistenza in diversi suoi film.