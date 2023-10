Un libro che parla della malattia di Alice e di come sia riuscita ad affrontarla

Giovedì 19 ottobre alle 17.30 nella sala Codazzi della biblioteca Trisi, presentazione del libro “C’è voluto un cancro – Storia di una rinascita”, in occasione della giornata internazionale contro il cancro al seno. Scritto dalla bolognese Alice Spiga, ed edito da Ultra, in collaborazione con l’Associazione Il Seno di Poi OdV di Bologna, il libro verrà presentato dalla stessa autrice in dialogo con la presidente dell’Associazione Il Seno di Poi Morena Casarini e la direttrice della biblioteca Maria Chiara Sbiroli.

Un libro che parla della malattia di Alice e di come sia riuscita ad affrontarla, questa opera vuole essere un monito non solo a coloro che hanno affrontato o stanno affrontando un cancro, ma a chi, nella vita, ha dovuto combattere per diventare sé stesso.

Alice Spiga è nata nel 1982 e vive a Bologna. Laureata in Lettere Moderne, ha lavorato per otto anni in una casa editrice e oggi dirige un’associazione non profit per la quale si occupa anche di comunicazione. Scrive poesie dall’età di undici anni e dal 2013 ha un blog personale, sul quale scrive con costanza e passione. Questo è il suo è il suo primo libro.

L’associazione “Il Seno di Poi Odv” nasce con l’obiettivo di accompagnare e sostenere le donne operate al seno, la presidente Morena Casarini originaria di Bologna, vive a Lugo da anni.

IL LIBRO:

È l’estate del 2020 quando, durante una visita medica di controllo, Alice scopre che la pallina nel suo seno destro è la più temuta delle malattie. Dopo un inizio dominato da lacrime e terrore, trova il coraggio di guardare in faccia la sua paura più grande – quella di tornare a essere lo “scheletro Alice” che esisteva prima della psicoterapia – e prende in mano le redini della sua vita: consulta un nutrizionista, si iscrive in palestra, pratica Mindfulness e cammina con costanza e tenacia. Lungo il suo percorso di cura, dall’intervento alla terapia ormonale, affronta gli spettri del suo passato e riprende contatto con la sua parte più profonda e nascosta, dove giacciono la paura del fallimento e la passione per la scrittura. Raccontando di sé, Alice si rivolge alle donne: a quelle che stanno vivendo o hanno vissuto la sua stessa esperienza di malattia, ma anche a quelle che soffrono di ansia e di attacchi di panico, a quelle che vorrebbero trovare un rapporto equilibrato con il cibo e a quelle che cercano altri modi per essere madri. Questa storia di rinascita è per ognuna di loro.