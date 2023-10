L’incontro con i vini del territorio si terrà sabato 21 ottobre dalle 17.30

In piazza del Popolo si terrà l’evento “Faenza in un bicchiere”, che anche nel 2023 porterà tanti enoturisti nel centro manfredo. Per sabato 21 ottobre, dalle 17:30 alle 23, sono state invitate 21 cantine selezionate del territorio, che presenteranno circa cento etichette complessive accompagnate da 4 punti di ristoro. Le postazioni di ogni azienda vinicola saranno disposte sotto ai portici della piazza per creare un vero e proprio percorso di degustazione.

Le cantine coinvolte in “Faenza in un bicchiere” saranno le seguenti, la maggior parte situate nel territorio comunale manfredo: Az. Agricola Guido Baccarini (Tebano Faenza); Zinzani Vini (Faenza); Terra e Sale (Brisighella); Cantina Casadio (Brisighella); Az. agricola Graziani Roberto Podere Torre Mazzolano (Solarolo); Vespignano (Brisighella); Lu.Va. (Modigliana); Costa Archi (Castel Bolognese); Trerè (Faenza); Tenuta La Viola (Bertinoro); Fattoria Zerbina (Marzeno); Tenuta Nasano (Riolo Terme); Randi Vini (Fusignano); Cantina Tibè (Riolo Terme); Tenuta Uccellina (Russi); Relais Mevigo (Casola Valsenio); Gallegati (Faenza); Cà Di Sopra (Marzeno Faenza); Poderi Morini (Villanova di Forlì); Associazione per La Torre di Oriolo (Faenza); Villa Liverzano (Brisighella).

Per assaggiare i vini delle cantine presenti sarà necessario acquistare il kit di degustazione che comprende il calice, la taschina e 5 ticket, al costo di 10 euro, acquistabile direttamente presso la cassa situata al centro della piazza. Saranno presenti anche quattro punti ristoro presenti al centro della piazza: tre saranno delle attività del centro storico (Bistrò Rossini, Voglia di Pizza, Pasticceria Gelateria Centrale), oltre alla Società Agricola Pattuelli appartenente a Coldiretti Ravenna.

La serata sarà accompagnata da atmosfere musicali con il Trio Alex Ferro e il TrioArena oltre a giocoleria, comicità ed equilibrismi proposti da Savoire Faire. In caso di maltempo l’evento sarà posticipato a sabato 4 novembre. A “Faenza in un bicchiere” è vietata la degustazione del vino per i minori di 18 anni.