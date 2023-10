A cura di ACER e della cooperativa sociale ravennate Villaggio globale, nell’ambito del progetto del Comune di Russi sulla Parità di genere

Un laboratorio e due corsi gratuiti per le donne sono le prime di una serie di attività che si terranno a Russi nei prossimi mesi nell’ambito del progetto «Facciamo la differenza», promosso dal Comune e co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna per diffondere la cultura della Parità di genere. Il laboratorio sarà a cura di ACER Ravenna, mentre i corsi saranno organizzati della cooperativa sociale ravennate Villaggio globale, due dei 13 partner che affiancano il Comune in questo progetto.

Nel dettaglio:

Laboratorio fotografico sui temi della cultura e parità di genere dal 6 novembre al 18 dicembre e dall’8 al 22 gennaio 2024, al Centro Culturale Polivalente, Sala Cavour, in via Cavour 21. Il percorso prevede 10 incontri con Giampiero Corelli (fotoreporter) e Daniele Casadio (fotografo) e una mostra finale.

Iscrizioni entro il 30 ottobre (massimo 20 partecipanti).

«Questo laboratorio – spiega Emanuela Capellari, mediatrice di ACER Ravenna – si inserisce in un percorso che abbiamo avviato da tempo con il Comune di Russi per coinvolgere i nostri inquilini e per evitare il rischio di marginalità per chi vive nelle case popolari. L’obiettivo del laboratorio, rivolto in primis alle donne, ma aperto a tutti coloro che vorranno partecipare, è insegnare a usare lo smartphone per guardare il mondo di tutti i giorni in modo diverso. Mi aspetto di vedere Russi sotto un’altra luce e la luce sarà proprio uno dei temi che caratterizzerà questo percorso».

Corso per la ricerca del lavoro , per l’inserimento socio-lavorativo delle donne, organizzato da Villaggio globale. Dal 13 novembre all’11 dicembre 2023 , cinque incontri gratuiti ogni lunedì dalle ore 10.45 alle 12.45, presso il Centro Paradiso, in via Roma 13. Iscrizioni entro il 6 novembre (massimo 8 partecipanti) .

«Questi corsi rientrano tra le azioni di empowerment femminile previste dal progetto “Facciamo la differenza”fra il 2023 e il 2024 – sottolinea Andrea Caccìa, coordinatore Area innovazione sociale della cooperativa Villaggio globale -. Durante il corso per la ricerca del lavoro aiuteremo le donne ad esempio a scrivere il curriculum e a prepararsi ai colloqui di lavoro. Anche nell’ambito digitale c’è un gap di genere che vogliamo colmare: l’obiettivo è insegnare alle partecipanti al corso di alfabetizzazione digitale a usare pc, tablet, applicazioni, che sono strumenti sempre più importanti sia per la ricerca del lavoro (ad esempio per inviare il curriculum o registrarsi su piattaforme aziendali) sia per supportare i figli a scuola».

Per iscrizioni e informazioni: Comune di Russi, Area Servizi alla Cittadinanza, email istruzione@comune.russi.ra.it (indicare nome, cognome, numero di telefono) oppure chiamare il numero 0544 587644.