Martedì 24 ottobre la prima serata allo Chalet dei Giardini con Guido Pasi e il giallo “Nebbia nera”, con l’action painting di Pietro Galeati

Ventuno edizioni. Dagli splendori dei primi anni, con un’ampia gamma di eventi multidisciplinari; oltre alle presentazioni: teatro, anche per ragazzi; serie tv o film; mostre, concerti e feste; animazioni; convegni. Con una filosofia di base: collaborare con le realtà culturali del territorio, per “fare sistema”, come si diceva. Anche riducendo giornate ed eventi, la strada resta quella anche dopo tanto tempo. Così, in questo 2023, siamo entrati a pieno titolo nel grande cartellone del Nightmare Film Festival, alla ventunesima edizione anche lui. Un percorso iniziato qualche anno fa, interrotto dall’incubo covid e che riprende ora, in forza della convenzione con il Comune, sottoscritta da Start, che vede Pa.Gi.Ne. come collaboratore riconosciuto.

Non solo: si conferma il rapporto, storico e stretto, con il Centro Relazioni Culturali del Comune di Ravenna; tanto che un evento di GLNN costituisce l’apertura della serie di incontri del Cinquantenario di attività.

Infine GLNN gode di nuovo dell’ospitalità di Liberamente Libri-Ubik di viale Alberti, da un decennio luogo di incontri letterari di qualità; sarà il luogo dove ci si incontrerà per chiudere questa edizione, il 25 novembre.

Il calendario non è completo, ma si possono dare due anticipazioni; la prima apre un’altra, nuova collaborazione: quella con lo Chalet dei Giardini Pubblici, di viale Santi Baldini. È lì che martedì 24 ottobre, a partire dalle 18.00, si inaugurerà GLNN 2023.

Primo ospite sarà Guido Pasi, che presenterà il proprio quinto romanzo “Nebbia nera” (Eta Beta coop Editore); converseranno con lui Nevio Galeati e Alberto Mazzotti.

Il pomeriggio proporrà a seguire un altro evento: l’aperitivo “alla giapponese” con gyoza preparati da Meravigyoza(@meravigyoza); i vini arrivano dall’Azienda Agricola Randi di Fusignano (@randivini_1950), preceduto dall’action painting del giovane artista Pietro Galeati (@seck_riot). Il tutto con il dj set di @teodora_dj_official. Info e prenotazioni per l’aperitivo: 334 704 3947 e 0544 63201.

Il calendario passa poi a venerdì 3 novembre, nella prestigiosa sala D’Attorre di Casa Melandri, in via Ponte Marino 2. Alle 18.00 si incontrerà Franco Forte, editor Mondadori, che presenterà la sua ultima fatica letteraria “Karolus. Il romanzo di Carlo Magno”. A seguire lo stesso Franco Forte consegnerà il premio GLNN 2023 per il miglior racconto inedito, che sarà pubblicato dal “Giallo Mondadori”; segnalerà anche altri racconti considerati interessanti.

“Nebbia nera” di Guido Pasi, la cui gestazione è stata piuttosto lunga e articolata, prende liberamente spunto da quello che è certamente uno dei “cold case” più celebri della recente storia romagnola (l’omicidio del giovane carabiniere Pier Paolo Minguzzi avvenuto ad Alfonsine nel lontano1987): che solo recentemente, con una sentenza di pochi mesi fa, è stato definitivamente dichiarato “di stampo mafioso”.

Una conclusione a cui, in qualche modo, allude anche il giallo di Pasi…

Guido Pasi, classe 1950, oltre a una lunga carriera politica (segretario provinciale di Rifondazione comunista; assessore comunale al turismo per due legislature poi assessore regionale al turismo per dieci anni), è stato sempre legato alla scrittura. Pubblicista e collaboratore de “Il Manifesto” alla fine degli anni Sessanta, è stato direttore creativo per la coop. Tuttifrutti dal 1981 al 1992; ora fa parte del team della cooperativa Eta Beta di Ravenna. Ha al proprio attivo altri quattro romanzi gialli (quasi sempre dai risvolti politici) e numerosi saggi.