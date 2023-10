Appuntamento alla Rocca domenica 29 ottobre alle 16; la visita sarà anche una presentazione itinerante del nuovo romanzo di Lisa Laffi

Domenica 29 ottobre alle 16 a Bagnara di Romagna inaugura la decima edizione della rassegna letteraria «Trame», con una visita guidata che sarà anche occasione per la presentazione itinerante del romanzo La dama dei gelsomini (Tre60 edizioni) di Lisa Laffi.

Caterina Sforza, Signora di Imola e Forlì, torna a unire passioni e territori: per la prima volta, grazie alla collaborazione tra i Comuni di Bagnara di Romagna e Mordano, nello stesso pomeriggio sarà possibile partecipare a una visita guidata itinerante tra la Rocca di Bagnara e il Torrione sforzesco di Bubano, accompagnati dal nuovo romanzo di Lisa Laffi.

Il romanzo è una nuova edizione del primo libro della scrittrice, storica dell’arte e insegnante di Imola che ha ripreso in mano il suo primo grande amore: Caterina Sforza e sua figlia Bianca Riario, voce narrante di un’epoca di lotte, cambiamenti e di splendore artistico. Il racconto appassionato e ricco di figure storiche che hanno ruotato attorno alla vita della Contessa Caterina, risente della maturità della Laffi come autrice di romanzi storici e restituisce una narrazione vibrante e coinvolgente.

Lisa Laffi insieme a Lisa Emiliani, storica e guida museale, nei panni di Caterina Sforza, accompagneranno i visitatori alla scoperta di due luoghi importantissimi e fondamentali per le vicende di Romagna a cavallo tra XV e XVI secolo partendo alle 16 dalla Rocca di Bagnara per poi spostarsi al Torrione di Bubano, aperto per l’occasione, dove si concluderà la visita e la presentazione con firmacopie e piccolo aperitivo per i partecipanti. Lo spostamento tra i due luoghi è autonomo.

La visita costa 5 euro e include l’ingresso alla Rocca e al Torrione, la visita guidata e l’aperitivo; per partecipare è necessaria la prenotazione scrivendo a museodelcastello@comune.bagnaradiromagna.ra.it.

La rassegna proseguirà domenica 19 novembre alle 16.30 con la presentazione di E non è finita mai (Bacchilega editore), l’ultimo thriller di Luca Occhi, e domenica 26 novembre sempre alle 16.30 con Le amiche che vorrei, un reading letterario ideato e curato dalla cooperativa Il Mosaico con accompagnamento musicale della pianista Eleonora Gasparri, creato per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Per gli eventi l’ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione.

La rassegna è organizzata dal Comune di Bagnara in collaborazione con la cooperativa Il Mosaico. Il primo appuntamento è realizzato con la collaborazione del Comune di Mordano.