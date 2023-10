Prosegue la rassegna La Stagione dei Teatri – Famiglie e Scuole dedicata al pubblico più giovane

Prosegue oggi, domenica 29 ottobre al Rasi, alle 17:00, la rassegna La Stagione dei Teatri – Famiglie e Scuole dedicata al pubblico più giovane. Lo spettacolo, di Drammatico Vegetale prodotto da Ravenna Teatro, ha per titolo Sogni. Arlecchino e la bambina dei fiammiferi e propone il viaggio della bambina dei fiammiferi di Andersen nel mondo delle favole in compagnia di Arlecchino. Scegliendo come prima chiave drammaturgica la favola della piccola fiammiferaia (La bambina dei fiammiferi, Hans Christian Andersen), il testo ripercorre alcuni temi classici della letteratura per l’infanzia, associandoli ad ambienti visivi costruiti attraverso citazioni dall’arte figurativa. Immagini tratte dalla storia dell’arte italiana, elaborate al computer, saranno videoproiettate su scene, oggetti, figure ed attori. Lo spettacolo, che vede in scena due giovani attrici, Camilla Lopez e Elena Pelliccioni, insieme all’attore Giuseppe Viroli, è consigliato dai 5 ai 10 anni, durata 55 minuti, teatro di figura, d’attore con videoproiezioni.

La rassegna conta venticinque spettacoli destinati ad età diverse: dal nido alla secondaria di secondo grado i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, verranno coinvolti in percorsi che, in alcuni casi, prevedono anche una partecipazione attiva. Compagnie provenienti da tutt’Italia si alterneranno in scena portando storie vincitrici di premi prestigiosi, che aiutano i piccoli ad acquisire importanti strumenti di crescita. In molti spettacoli sono inoltre presenti musicisti e musiciste, aspetto che contribuisce a cementare il legame con il mondo del teatro attraverso una lingua universale.

Al link il calendario completo degli spettacoli https://www.ravennateatro.com/stagioni/famiglie-e-scuole/

Gli uffici di Ravenna Teatro sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, tel. 0544 36239. Biglietti in vendita su ravennateatro.com

La rassegna è organizzata con il supporto del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Ravenna, Coop Alleanza 3.0, Fondazione del Monte di Bologna e di Ravenna, Assicoop Unipol Sai, Reclam, Bcc ravennate, forlivese e imolese, Ottima e si svolge in collaborazione con Assitej Italia, Small Size Network, Paft, Teatro Socjale, Mar.

Gli spettacoli per le scuole si svolgono in collaborazione con Accademia Perduta / Romagna Teatri.

Media Partner: Il Resto del Carlino, Corriere Romagna, Ravenna Notizie, Setteserequi, Ravenna Web Tv, Pubblisole, Ravenna24ore.