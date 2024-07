Ultimi appuntamenti della rassegna nella Sala Dantesca

Si conclude per il terzo anno consecutivo la Rassegna alla Biblioteca Classense programmata dalla Young Musicians European Orchestra e dal Comune di Ravenna in collaborazione con l’Istituzione Biblioteca Classense. I concerti sono sostenuti dal Ministero della Cultura con lo scopo di ampliare il pubblico per la Musica attraverso il contatto con le persone interessate alla letteratura, allo studio, alla scienza, alla lettura. In questo progetto hanno particolare rilevanza le manifestazioni che si svolgono nei “luoghi della Cultura” diversi dai teatri: quindi musei, monumenti o biblioteche storiche quali la Classense.

Gli ultimi appuntamenti del 29, 30 e 31 luglio sono ad ingresso gratuito e si svolgeranno sempre alle 19 nella Sala Dantesca della Biblioteca Classense

Nelle date del 29 e del 31 luglio in programma l’esecuzione integrale delle Sei Sonate e Partite di J. S. Bach per violino solo affidate a Paolo tagliamento, solista e “primo violino di spalla” presso l'”Ymeo” e stimato dal grande violinista Uto Ughi. L’esecuzione dei grandi capolavori bachiani avranno anche una replica a Tredozio presso la Villa la Collina il 30 luglio alle ore 19, progetto sostenuto dalla SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, attraverso il Bando “Per Chi Crea”.

Le sei “Sonate e Partite” per violino solo BWV 1001-1006 di Johann Sebastian Bach comprendono tre composizioni definite sull’autografo con il termine musicale italiano Sonata, ciascuna composta di quattro movimenti della Sonata da chiesa (lento, veloce, lento, veloce), e tre definite Partia (arcaico per Partita, con lo stesso significato del francese Suite, nei tempi classici delle danze allemanda, corrente, sarabanda, giga).

Il 30 luglio, sempre alla Classense, continua il sodalizio con la prestigiosa Scuola Italiana d’Archi, un progetto di alta formazione didattica e professionale che si svolge a Forlì con artisti quali Stefano Pagliani, già Primo violino al Teatro alla Scala di Milano e Ilya Grubert; l’Ensemble Senior si esibirà nel concerto finale con l’esecuzione di brani del grande repertorio violinistico romantico.

Ingresso libero e in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Ravenna, Emilia Romagna Concerti, l’Istituzionie Biblioteca Classense, la SIAE e l’Associazione Amici della Biblioteca Classense.