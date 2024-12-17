Bagnacavallo: domani sera Guido Ceroni presenta alle Cappuccine il suo libro sulla Resistenza
Presso la saletta didattica
Mercoledì 18 dicembre alle 20.30, presso la saletta didattica delle Cappuccine di via Vittorio Veneto a Bagnacavallo, l’autore Guido Ceroni, in dialogo con Cesare Albertano, presenterà il libro “Ora e sempre. Storie dalla Resistenza”, uscito quest’anno per i tipi di Danilo Montanari.
L’appuntamento chiude il ciclo della rassegna “Narrazioni intorno all’Ottantesimo”, curata dalla Biblioteca comunale Taroni.
L’incontro è a ingresso libero e gratuito.
Informazioni:
0545 280912
biblioteca@comune.bagnacavallo.ra.it