Alessio Di Modica omaggia Petrolio di Pasolini, in scena il 6 febbraio alle 21

Al Teatro Socjale di Piangipane arriva lo spettacolo Favola Industriale Blues, di e con Alessio Di Modica, prodotto dalla compagnia Area Teatro, una struttura teatrale indipendente che nasce sulla costa orientale della Sicilia, in seno al polo petrolchimico più grande d’Europa, e coprodotto da ReCommon, associazione che si occupa di giustizia ambientale nel mondo contro gli abusi di potere e il saccheggio dei territori per creare spazi di trasformazione nella società.

Lo spettacolo, un omaggio a Petrolio di Pasolini, racconta di come l’umanità negli ultimi cento anni abbia scelto la strada del petrolio, con la sua falsa promessa di progresso, e del prezzo che ha dovuto pagare.

Andrà in scena il 6 febbraio alle ore 21 presso il Teatro Socjale di Piangipane, in via Piangipane, 153.

Correlato all’evento, due giorni dopo, al Centro Sociale Bosco Baronio di via Meucci 23 a Ravenna si svolgerà invece un laboratorio di confronto e approfondimento sulla transizione ecologica intitolato “Opificio Ambientale”. Parteciperanno al dibattito Duccio Facchini, giornalista, scrittore e direttore di Altraeconomia, e Simona Fabiani della Cgil Nazionale. Modera la giornalista del Resto del Carlino, Annamaria Corrado. Appuntamento l’8 febbraio alle 9.30.