Gli italiani scelgono la flessibilità ma il 68% delle somme (in media 15.500 euro a italiano) è senza rendimento

Le incertezze economico-sanitarie spingono gli italiani a collocare denaro nei conti correnti infruttiferi. Con 790 miliardi ad aprile 2020 il volume dei conti corrente in Italia ha raggiunto il massimo storico con un aumento del 37,5% rispetto al 2015. Ma il fatto grave è che almeno il 68% del volume totale di denaro nei conti italiani – 15.500 euro per cittadino italiano – è senza interessi. Il dato emerge dall’analisi pubblicata nei giorni scorsi da Deposit Solutions, società fintech e piattaforma leader nell’Open Banking per i depositi. Ne esce che gran parte del risparmio degli italiani rimane parcheggiato nei conti correnti privo di interessi invece di essere investito in depositi a termine. Di conseguenza, i risparmiatori perdono rendimento anno dopo anno. Nel 2015 gli europei avevano depositato il 39% del loro denaro su conti correnti (2.547 miliardi di euro). Al 2020, questa cifra è cresciuta quasi del 50% salendo a 3.984 miliardi di euro.

Denaro sempre a disposizione

Il dato complessivo ci dice che il 57% del denaro depositato presso le banche dell’Eurozona è immediatamente disponibile, mentre il 43% è legato a scadenze o soggetto a periodi di preavviso: si tratta dei cosiddetti depositi a termine che possono essere a scadenza fissa o conti/libretti di risparmio). La preferenza per il deposito a termine o la gestione flessibile della liquidità varia notevolmente da nazione a nazione: gli spagnoli e gli italiani sono i principali “amanti della flessibilità” (e dei bassi rendimenti, però) con rispettivamente l’85% e il 68% del loro denaro in depositi a vista. Gli olandesi, invece, si distinguono come pianificatori di lungo periodo con l’82% di depositi a termine, seguiti dai francesi che si attestano a quota 67%. E mentre il volume dei conti correnti è aumentato, la quantità di denaro depositato su conti a tempo determinato, conti di denaro overnight e conti di risparmio, è rimasta stabile negli ultimi 5 anni poco sopra i 3.900 miliardi di euro.