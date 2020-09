Lo stabilisce una ricerca del World Economic Forum che per la prima volta misura il valore degli addetti

I beni intangibili (ad esempio marchi e brevetti) e il capitale umano rappresentano in media il 52% del valore di mercato di un’impresa. Quindi, la risorsa più importante per le aziende è il capitale umano ossia i propri dipendenti, ovvero il capitale umano. Attesta “scientificamente” l’affermazione, che si sente spesso ripetere, una ricerca del World Economic Forum. Il dato è contenuto nella ricerca “L’asset risorse umane: un modello per ripristinare il valore del talento nel nuovo mondo del lavoro”.

Il libro bianco

Si tratta di un libro bianco nato per fornire alle aziende uno strumento per valutare e selezionare la propria forza lavoro nel post-COVID-19. Il documento fornisce un quadro di riferimento per la gestione delle risorse umane che può aiutare le aziende a misurare e quantificare il contributo delle loro persone; esattamente come si misurano i rendimenti del capitale finanziario e intellettuale. Del resto, le aziende mentre cercano di reimpostare i loro modelli di business hanno assolutamente bisogno di un approccio alla valorizzazione del talento come una risorsa e non come una spesa; tutto questo per far sì che i Cda e i manager possano essere ritenuti responsabili per il loro investimento nelle risorse umane.

Covid e il capitale umano

Oltre a fornire un aggiornamento su come le aziende stiano incorporando le valutazioni “reali” del capitale umano nelle loro misure finanziarie e operative, il documento analizza anche come alcuni dei drammatici impatti della crisi Covid-19 sui mercati del lavoro avrebbero potuto essere attenuati se le aziende avessero valorizzato meglio il loro capitale umano. Il documento include esempi di aziende che hanno messo in pratica questi principi – dalla riqualificazione della forza lavoro alla condivisione dei lavoratori per evitare i licenziamenti. Del resto, le aziende che cercano una nuova normalità dopo lo shock del Covid, devono mettere il talento e la forza delle risorse umane al centro del loro business, valorizzando e investendo nella loro forza lavoro.