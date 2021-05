Sarà trasmesso in diretta Facebook mercoledì 26 maggio alle 20.30

Mercoledì 26 maggio alle 20.30 ci sarà un incontro online dedicato al crowdfunding e rivolto alle associazioni interessate a conoscere un nuovo modo di fare raccolta fondi per finanziare le proprie attività.

Protagonista dell’incontro, moderato da Andrea Caccìa della cooperativa sociale Villaggio Globale, sarà Luca Borneo, responsabile della piattaforma di crowdfunding Ideaginger.it.

L’incontro si terrà sulla piattaforma Zoom sarà trasmesso in diretta nelle pagine Facebook dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e di Villaggio Globale Innovazione Sociale, e successivamente sarà reso disponibile anche su YouTube.

La parola crowdfunding deriva da “crowd” (folla) e “funding” (finanziamento); letteralmente, quindi, è il finanziamento da parte della folla. È una tecnica di raccolta di piccoli contributi da parte della propria comunità di iscritti, simpatizzanti e anche di altre persone del territorio interessate a finanziare uno specifico progetto che gli interessa.

Ideaginger.it è una piattaforma di crowdfunding nata in particolare per il territorio emiliano-romagnolo, che forma e sostiene tante realtà impegnate nelle raccolte fondi; per maggiori informazioni, visitare www.ideaginger.it.