Aperto il bando comunitario per la selezione dei valutatori

Nuova opportunità di lavoro per i professionisti italiani nel settore dei progetti e dei finanziamenti europei. La Commissione europea ha, infatti, aperto le iscrizioni al Database di esperti della Commissione europea per il periodo 2021-2027. I professionisti provenienti dal settore privato potranno candidarsi come valutatori ed esperti e contribuire attivamente ai processi di selezione delle proposte che verranno finanziate nell’ambito dei programmi a gestione diretta.

Le figure selezionate forniranno assistenza ai servizi UE relativi al portale funding and tenders, in particolare:

• valuteranno le candidature per l’assegnazione dei finanziamenti nell’ambito dei vari programmi;

• monitoreranno progetti e contratti;

• daranno consigli e opinioni su eventuali problematiche.

I candidati dovranno avere esperienza nei vari campi relativi alle azioni ed alle politiche UE, dovranno possedere una buona conoscenza della lingua inglese e, se selezionati, dovranno ottenere l’autorizzazione di sicurezza da parte delle autorità

nazionali competenti.

Il processo di selezione resterà aperto per tutta la durata della programmazione 2021-2027. Le registrazioni dovranno essere effettuate al seguente link: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert.

Gli esperti già registrati nel database a loro dedicato sono invitati ad accedere al seguente link per aggiornare il loro livello di esperienza: https://ec.europa.eu/research/participants/experts/web/idashboard. Per approfondimenti consultare il testo della Call for Expression of Interest.