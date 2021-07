Tabarelli (Nomisma Energia): “un errore importare il gas e non estrarlo a Ravenna”

Ravenna “trascura” la ricchezza del gas che la circonda. Parola di Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia in occasione dell’incontra organizzato da Roca (l’associazione che raggruppa le imprese oil and gas presieduta da Franco Nanni) a Marina di Ravenna il 16 luglio scorso. Attraverso Gas e petrolio, gli idrocarburi, rimangono le due fonti principali a copertura della domanda energetica nel mondo, in Europa e in Italia. Anche nel 2020, nonostante la pandemia, contano per oltre il 55% del totale dei consumi mondiali di 14,7 miliardi tonnellate equivalenti petrolio. L’economia globale è da tempo un’economia ad idrogeno, il problema è che è attaccato al carbonio. In vista della transizione dei prossimi anni, gli idrocarburi continueranno ad avere un ruolo e aiuteranno la transizione, perché preparano oggi le competenze per le nuove tecnologie: parchi eolici, cattura e stoccaggio della CO2, produzione di biometano e idrogeno, produzione elettrica dalle onde. Il gas naturale a livello globale, assieme alle rinnovabili, è la fonte che consente ti frenare la forte crescita delle emissioni di CO2, attraverso la sostituzione del carbone. Invece, i consumi di carbone nel 2021 hanno ripreso a salire con prezzi triplicati. Questa, è una delle cause dell’aumento delle bollette elettriche del 10% scattato lo scorso primo luglio e, probabilmente, variazione che si ripeterà anche al primo ottobre prossimo con un più 5%.

Con 71 miliardi di metri cubi, il gas nel 2020 è la prima fonte a copertura della domanda di energia dell’Italia, paese che ha ancora grandi riserve, anche davanti a Ravenna, ma che non riesce a sfruttare, con una produzione nazionale scesa a da 20 miliardi metri cubi nei primi anni ’90 a 4 miliardi nel 2020, di cui circa 2 ruotano nell’area con al centro Ravenna. “E’ un minimo – ha spiegato Tabarelli – che non raggiungevamo dal 1956, quando eravamo poveri e speravamo nel gas per risollevarci dal disastro della guerra”. Le potenzialità sono per una produzione superiore almeno di tre volte, verso i 15 miliardi metri cubi anno. In questo momento di crisi del gas in Europa, con prezzi alle stelle pagati degli italiani, la produzione nazionale sarebbe utile per contenere le tensioni. Invece, si continua ad importare gas dalla Russia o dall’Africa, consumando molta energia, con più emissioni, e con maggiori perdite dai tubi. Ogni anno per importazioni di gas, da migliaia di chilometri di distanza, si emettono almeno 2 milioni tonnellate di CO2 che, ai prezzi della CO2 del luglio 2021 di 52 euro per tonnellata, è un costo di oltre 100 milioni di euro all’anno. Il gas prodotto da noi ha meno emissioni perché non deve essere trasportato per lunghe distanze. “Più grave è il fatto – ha concluso Tabarelli – che dobbiamo pagare ai paesi stranieri le importazioni, con un valore che solo per il gas è di 13 miliardi di € all’anno e che, invece, potremmo lasciare nel nostro paese con un forte impatto sul PIL di alcune aree come quella di Ravenna. E’ un travaso di ricchezza ingiusto, sulle spalle dei consumatori italiani, che un paese in emergenza economica non si può permettere”.