misure urgenti connesse all’emergenza Covid-19

Dalle ore 9 di mercoledì 11 agosto 2021 le persone in difficoltà economica legata all’emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare domanda per ottenere l’erogazione dei buoni spesa e/o contributi a sostegno delle spese per le utenze domestiche

Le persone che versano in stato di difficoltà economica legata all’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, in possesso dei requisiti sotto indicati, possono presentare domanda per ottenere l’erogazione dei buoni spesa e/o contributi a sostegno delle spese per le utenze domestiche autodichiarando il possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti:

A) – cittadinanza italiana;

(oppure)

– cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea;

(oppure)

– cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e successive modifiche ed integrazioni.

B) Residenza anagrafica oppure domicilio o dimora documentabile nel territorio di Comuni di Ravenna, Cervia e Russi (es. contratto di lavoro con l’impresa/Ente avente sede operativa nel territorio di detti comuni; figli in obbligo scolastico iscritti presso istituti del territorio; altro)

C) Aver subito una significativa variazione del reddito a causa della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza Covid-19 in conseguenza a:

perdita/riduzione del lavoro o mancata riconferma di lavoro a tempo determinato o stagionale

chiusura, sospensione o riduzione dell’attività dell’esercizio commerciale o altra attività di lavoro autonomo o libero professionale o di collaborazione

aver usufruito di istituti di integrazione salariale previsti dalle norme emesse per l’emergenza Covid-19

con una conseguente comprovata incapacità all’approvvigionamento di beni alimentari e/o il pagamento delle utenze domestiche.

D) Soggetti non già assegnatari di sostegno pubblico reddito/pensione di cittadinanza o di altri istituti previdenziali da cui possono trarre sostentamento (come ad es. reddito di emergenza o altri bonus Covid-19 erogati da INPS) o assegnatari di detti sostegni entro il limite mensile di Euro 300,00 per nuclei familiari composti fino due perso ne e di Euro 500,00 per nuclei familiari composti da oltre due persone.

E) Non essere in possesso di risorse finanziarie, a qualsiasi titolo detenute (c/c e libretti bancari e/o postali, depositi di qualsiasi tipo, investimenti mobiliari ecc.), superiori a:

Euro 3.000,00 per nuclei anagrafici composti fino a 2 persone;

Euro 5.000,00 per nuclei anagrafici composti da oltre 2 persone.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1) BUONI SPESA

DIRETTAMENTE

Accedere cliccando su questo link a decorrere dalla mercoledì 11 agosto 2021 ore 9.00 fino ad esaurimento della disponibilità.

Gli interessati, direttamente da casa, 24 ore su 24, potranno compilare l’apposito modulo di richiesta disponibile in fondo alla presente pagina; per la presentazione della domanda con tale modalità è necessario disporre di un dispositivo (PC, Tablet, smartphone) connesso ad internet e di uno scanner (per la scansione di documenti come la carta d’identità o altro), o di altro strumento idoneo alla creazione e importazione di file formato .jpg, ed essere dotati di casella di Posta Elettronica (certificata oppure ordinaria) e di un numero di rete mobile; occorre inoltre registrarsi al portale inserendo i propri dati (cognome, nome, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica).

Ulteriori informazioni in merito alle modalità di compilazione On Line della domanda potranno essere acquisite consultando la sezione del Sito istituzionale del Comune di Ravenna dedicata in modo specifico allo Sportello On Line.

IN ALTERNATIVA

Solo per chi è impossibilitato ad accedere per via telematica in autonomia – la domanda può essere inserita nella suddetta piattaforma “online” tramite l’assistenza di un operatore, telefonando ai seguenti recapiti:

Comune di Russi

Ufficio Servizi alla Persona – dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 – tel 0544 587644 – [email protected]

Sportello Sociale Territoriale – Giovedì dalle 15.00 alle 17.00 – tel 0544 485850 – [email protected]

I buoni spesa verranno progressivamente erogati, sino ad esaurimento delle risorse disponibili, con accredito sulla tessera sanitaria a chi ne ha diritto e saranno utilizzabili fino al 31/12/2021 negli esercizi pubblicati sul sito del Comune di Ravenna, Cervia e Russi.

La domanda può essere presentata una sola volta ed il contributo è da considerarsi “una tantum”.

L’entità del Buono Spesa sarà commisurato al numero dei componenti del nucleo.