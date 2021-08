Ecco le nuove misure urgenti connesse all’emergenza Covid

Dall’11 agosto è possibile presentare domanda per accedere ai contributi per buoni alimentari e utenze domestiche, concessi dallo Stato come misura urgente per far fronte all’emergenza covid.

Per i Comuni di Ravenna, Cervia e Russi sono a disposizione complessivamente 819 mila euro, di cui 65 mila euro per i cittadini di Cervia.

Le persone che versano in stato di difficoltà economica legata all’emergenza epidemiologica da Virus COVID 19 possono fare domanda da mercoledì 11 agosto fino a esaurimento delledisponibilità.

I contributi verranno progressivamente erogati a coloro che hanno i requisiti necessari specificati nell’Avviso pubblicoconsultabile al link:

https://www.comunecervia.it/servizi/bandi-e-selezioni-varie.html

I buoni spesa verranno accreditati sulla tessera sanitaria e saranno utilizzabili fino al 31 dicembre 2021 negli esercizi pubblicati sui siti dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi.

La domanda può essere presentata una sola volta e il contributo è da considerarsi “una tantum”.

L’entità del buono spesa sarà commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare: 200 euro per i nuclei composti da una sola persona, 240 per quelli composti da due persone, 320 per quelli composti da tre persone, 400 per quelli composti da quattro persone, 520 per quelli composti da cinque o più persone.

I contributi a sostegno delle spese per le utenze domestiche verranno anch’essi erogati a chi possiede i requisiti necessari specificati nell’Avviso pubblico.

L’entità del contributo sarà commisurata al numero dei componenti del nucleo anagrafico: 350 euro per i nuclei composti da una sola persona, 480 per quelli composti da tre persone, 600 per quelli composti da tre persone, 800 per quelli composti da quattro persone, 1.000 per quelli composti da cinque o più persone.

Per informazioni seguire le indicazioni contenute nell’Avviso Pubblico.

L’assessore al welfare e politiche sociali Bianca Maria Manzi ha dichiarato: <<Il Servizio sociale associato dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi ha attivato il bando e i criteri per accedere ai contributi messi a disposizione dal Ministero per le persone in difficoltà economica a causa del Covid. Anche in questo caso l’amministrazione comunale si è adoperata subito per essere prontamente a fianco di chi più ha necessità, cercando di contribuire ad alleviare i bisogni quotidiani dei concittadini con un sostegno sia per le spese alimentari che per le utenze. I nostri Servizi sociali come sempre sono a disposizione per tutte le informazioni e per seguire tutti coloro che sono in difficoltà>>.