Il 10 e 11 settembre, a Faventia Sales, il convegno nazionale dei soci Asis Italy. Oltre 300 gli iscritti.

Si tiene a Faenza, oggi e domani, all’interno del Complesso di Faventia Sales dove ASIS Italy ha sede, il convegno “Security Manager 4.0” organizzato da ASIS International Chapter Italy, insieme ai colleghi dei Chapter Austria, Francia e Svizzera.

Il convegno offre opportunità di network e di formazione professionale attraverso la condivisione gratuita di esperienze da parte di professionisti di provata competenza. Tra gli interventi anche importanti personalità: il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, il Sottosegretario al Ministero della difesa Giorgio Mulè e in presenza, sabato 11 settembre, Alessandro Alfieri, Segretario della terza Commissione permanente (affari esteri, emigrazione) e membro della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale.

L’evento, aperto ai soci di ASIS International, agli studenti e a tutti i professionisti del settore security che ne faranno richiesta (fino ad esaurimento posti), avrà due percorsi, uno internazionale organizzato da ASIS Italy insieme ai Chapter Svizzera, Francia e Austria ed uno italiano, organizzato dal chapter italiano con il supporto dei partner e degli sponsor, quali MgExtreme, La Nuova Investigativa, Everbridge, Sicura, Axitea Security Evolution e Kriptia Security and Safety Solutions.

L’inizio è previsto per le 9 di venerdì 10 e terminerà alle 14 di sabato 11.

Per la partecipazione in presenza verrà richiesto il Green Pass, nel rispetto delle norme nazionali in materia di prevenzione e contrasto al Covid19.