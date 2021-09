Entrambi parteciperanno alla manifestazione in programma dal 28 al 30 settembre

L’Autorità Portuale di Ravenna e la Camera di Commercio, saranno presenti alla OMC Offshore Mediterranean Conference and Exhibition di Ravenna, ora ribattezzata OMC Med Energy Conference and Exhibition, che si terrà a Ravenna dal 28 al 30 settembre prossimi.

Torna OMC, diventato in 25 anni di storia evento leader nella regione del Mediterraneo per approfondimenti energetici con particolare attenzione al settore upstream.

Una manifestazione che si propone di rappresentare la nuova crescente consapevolezza dell’opinione pubblica sui cambiamenti climatici e dunque luogo di incontro per una industria petrolifera e del gas che vuole investire in innovazione per guidare la transizione verso un mix energetico a basse emissioni di carbonio. Tre giorni ricchi di appuntamenti per discutere e confrontarsi sui temi della sostenibilità e dell’utilizzo di fonti di energia pulita.

L’Autorità Portuale e la CCIAA saranno ancora una volta insieme allo stand n. 1300, dove operatori del Porto e aziende iscritte alla Camera di Commercio, avranno occasione di confrontarsi con la platea internazionale che OMC richiama e presentare a questa i servizi e le tecnologie d’avanguardia che il territorio è in grado di mettere a disposizione per affrontare al meglio le sfide con le quali il mercato dell’energia si sta duramente confrontando.

Per accedere alla Fiera è sufficiente registrarsi sul sito di OMC, compilando un’autodichiarazione COVID e allegando la scansione di un proprio documento di identità, e richiedere un pass visitatori.