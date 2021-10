La partnership è estesa a KINTO Italia, società del gruppo Toyota dedicata ai servizi di mobilità

Il Bologna Fc 1909, la concessionaria Toyota “Moreno” della città di Bologna e KINTO Italia – società del Gruppo Toyota dedicata ai servizi di mobilità innovativi e a basso impatto ambientale – annunciano la partnership per la stagione 2021-22.

Per il quinto anno consecutivo la concessionaria Toyota “Moreno” sarà a fianco dei colori rossoblù con la qualifica di Top Partner e, da quest’anno, anche di Partner del Settore Giovanile, consolidando così la propria collaborazione con il Bologna Fc 1909.

La partnership estesa a KINTO Italia società del gruppo Toyota dedicata ai servizi di mobilità, vuole essere sinonimo di “inclusivo e affidabile”, “semplice e intuitivo” e “sostenibile” e ha come obiettivo quello di fornire sul territorio bolognese un ampio ventaglio di servizi di mobilità di nuova generazione, grazie all’utilizzo di vetture elettrificate ad alta efficienza energetica e a basso impatto ambientale, e di una innovativa piattaforma tecnologica integrata.

Christoph Winterling, Direttore dell’area marketing e commerciale del Bologna afferma: “Abbiamo il piacere di iniziare un percorso con KINTO, start up del gruppo Toyota, con cui condividiamo la propensione all’innovazione e alla sostenibilità ambientale. Siamo orgogliosi che KINTO abbia scelto il BFC come primo club in Italia per lanciare i propri servizi. I prossimi anni ci vedranno impegnati in un progetto di mobilità che coinvolgerà anche i tifosi con servizi nuovi a loro dedicati. Se KINTO rappresenta una novità, Il gruppo Moreno, concessionaria Toyota per Bologna, rappresenta la continuità di un rapporto consolidato negli anni. Moreno, azienda leader del nostro territorio, ci affiancherà infatti per i prossimi due anni nello sviluppo di questo innovativo progetto”.

“La partnership con il Bologna Fc 1909 testimonia ancora una volta il forte legame tra il Gruppo Toyota e il mondo dello sport – ha dichiarato Mauro Caruccio, CEO Toyota Financial Services Italia e Chairman e CEO KINTO Italia – e la collaborazione con la concessionaria Moreno è l’esempio che “il gioco di squadra” è importante per consentire a quante più persone possibili di usufruire di soluzioni di mobilità sostenibili, integrate, pensate per garantire una qualità di vita migliore per tutti”.

“Giovanni Terzitta, Amministratore Delegato del Gruppo Moreno dichiara: Il gruppo Moreno conferma con vivo entusiasmo la partnership per il quinto anno consecutivo con il Bologna FC 1909. Grazie alla collaborazione operativa con Toyota, possiamo condividere questa sinergia di passioni e valori verso il mondo dello sport. Questo rinnovo, consolida ulteriormente lo splendido rapporto costruito con fiducia nel corso di questi anni. Condividere la visione, significa prestare con impegno le proprie energie alla continua ricerca della migliore soluzione per il territorio a servizio della nostra comunità di giovani atleti, ma non solo.”