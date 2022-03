Dopo la selezione svolta lo scorso febbraio, al via la Federcoop Academy

È partita la Federcoop Academy, il percorso formativo creato da Federcoop Romagna e Legacoop Romagna per l’inserimento nel settore paghe e risorse umane. Otto i giovani che partecipano, dall’età media di circa 24 anni. Il percorso prevede indennità di frequenza mensile.

Dopo la selezione che si è svolta lo scorso febbraio, sono stati scelti gli otto profili (5 donne e 3 uomini, 2 di Rimini, 2 da Cesena, 3 da Ravenna e 1 da Forlì) che si stanno formando con Federcoop Romagna in un percorso nel settore paghe.

I ragazzi che hanno intrapreso questo percorso, sono: Valeria Izarra (Bagno di Romagna), Carlucci Rebecca (Montescudo), Chiara Zanotti (Lugo), Anna Zornetta (Ravenna), Nicolò Venturini (Rimini), Nicole Massa (Forlì, Andrea Gramolelli (Alfonsine) e Helena Massafra (Cesenatico). La loro formazione è coordinata da Ornella Rutigliano, la 30enne responsabile delle risorse umane di Federcoop Romagna.

Ai ragazzi non sarà fornita solo formazione professionale in senso stretto, ma verrà anche loro data la possibilità di conoscere la storia, le fondamenta, le leggi che contraddistinguono il mondo cooperativo.

«Con il felice avvio di questo percorso formativo – dichiarano Mario Mazzotti e Paolo Lucchi, rispettivamente Presidente di Legacoop e Amministratore delegato di Federcoop Romagna –, si apre un nuovo corso per le nostre cooperative. Questi ragazzi, infatti, si formano con i migliori professionisti e sulle migliori piattaforme digitali attualmente in uso ed il percorso vedrà, con molta probabilità, il loro ingresso nelle nostre strutture: Al contempo, loro stessi rappresentano anche una necessaria risorsa per le cooperative, che chiedono personale giovane e preparato. Ciò vale per tutti gli ambiti professionali e di servizio, ma certamente per quello del lavoro, che per Federcoop (nel 2022 ha aumentato la dimensione del settore del 40%, anche assumendo 12 nuove persone) è in grande espansione, sia perché molte delle nostre cooperative stanno crescendo, sia perché alcune di queste stanno potenziando i loro uffici del personale e le modalità di ricerca e selezione del personale».