Il Presidente della Regione ricorda l’approvazione del progetto da parte di sindacati e associazioni datoriali. La riflessione

Al Meeting di Rimini, come si legge su Il Resto del Carlino di oggi, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, torna a parlare del rigassificatore al largo della costa ravennate sottolineando quanto nel capoluogo bizantino sindacati e associazioni imprenditoriali lo richiedano a gran voce per poter essere energeticamente più indipendenti, evidenziando anche come il progetto del rigassificatore debba andare di pari passo con lo sviluppo di energie pulite e rinnovabili come il parco eolico.

Secondo l’opinione di alcuni osservatori ravennati, i pareri di sindacati e associazioni datoriali andrebbero comunque avallati da una verifica interna su tutta la base degli iscritti.