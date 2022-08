La mosaicista ravennate Anna Fietta aprirà un negozio negli storici spazi del Pavaglione di Lugo

Ancora pochi giorni e l’offerta commerciale del Pavaglione si arricchirà di un nuovo tassello. In senso lato ma anche in senso stretto dal momento che si parla di mosaici. A partire da settembre, infatti, in contemporanea alla nuova edizione della Fiera biennale dedicata ad agricoltura, artigianato e industria (10-18 settembre), i locali del negozio all’angolo del Pavaglione di fronte alla Rocca ospiteranno la sede distaccata dell’attività che Anna Fietta conduce da 25 anni a Ravenna, in via Argentario, nei pressi della basilica di San Vitale.

La storia dell’attività

“Il negozio apparteneva ai miei nonni – racconta. “L’ho rilevato quando ho deciso di lasciare il lavoro di restauratrice e archeologa per intraprendere il percorso di mosaicista”. Un’arte antica, che radica in un passato lontano e che Anna Fietta ha deciso di interpretare in un modo diverso. “Il mio è un mosaico inteso non come riproduzione dell’antico ma come arte decorativa nuova – spiega. “La tecnica utilizzata è la stessa, basata sul taglio manuale delle tessere realizzate in vetro fuso, incastonate nella base di cemento”. Con il mosaico, Anna realizza medaglie premio, targhe, cornici per specchi, scatole, orecchini, collane, braccialetti e qualsiasi altro oggetto personalizzabile, fino alle lapidi. “Il mosaico non scolora, e quindi non si rovina nel tempo – sottolinea. “Le cose che si possono fare con quest’arte tipica e caratteristica del territorio, sono molteplici”.

Perché la scelta di Lugo

La scelta di approdare a Lugo nasce da un insieme di circostanze. “Ho iniziato a frequentare La città qualche tempo prima che scoppiasse la pandemia – racconta. “Ho partecipato ad una edizione di Lugo Vintage ed ho visto il Pavaglione restaurato. E’ stata una specie di folgorazione. Raramente infatti capita che un intervento di questo tipo riesca a migliorare la struttura lasciandole il sapore originario. Poi – continua – sono tornata per il Festival della letteratura ed in occasione di altri eventi. Ho visto negozi piccoli ma ben curati, con vetrine che invogliano ad entrare. Infine, ho scoperto che i locali sono di proprietà del comune che li assegna. A questo – sottolinea – si è aggiunta la decisione presa da mia figlia Sofia di affiancarmi nel lavoro. Da questo insieme di eventi è nata la scelta di scommettere su Lugo”.