Ieri mattina l’incontro tra le rappresentanze sindacali dei balneari con il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e l’Assessore regionale Andrea Corsini sulla Legge annuale per il mercato e la concorrenza

I rappresentanti regionali dei balneari in modo unitario (CNA Balneari, Sib Confcommercio, Fiba Confesercenti, Oasi) hanno incontrato stamattina il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e l’Assessore alla mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo, commercio Andrea Corsini per valutare il percorso da fare dopo l’approvazione della Legge annuale per il mercato e la concorrenza in attesa dei decreti attuativi.

Le richieste delle associazioni vanno nella direzione di un rispetto della concorrenza tutelando però il patrimonio di lavoro e professionalità rappresentato dal nostro sistema balneare, riconoscendo quindi il valore aziendale delle imprese e l’esperienza degli imprenditori.

Vale la pena ricordare che in Emilia-Romagna sono oltre 1.000 piccole e medie imprese balneari, quasi sempre di natura familiare, che secondo i dati Unioncamere coinvolgono il lavoro di circa 50 mila persone oltre all’indotto.

Secondo quanto dichiarato la Regione sosterrà che a scrivere il decreto delegato sulle concessioni balneari (a cui sono state demandate tutte le questioni più spinose) debba essere il nuovo Governo, al fine di garantire il corretto confronto con le rappresentanze sindacali e le Regioni, cosa che – per ovvi motivi legati alla scarsità del tempo a disposizione – non sarebbe possibile con l’attuale esecutivo.

Nel confronto con il Governo la Regione Emilia-Romagna continuerà a sostenere il documento già condiviso in modo unitario dalle associazioni di categoria e recepito dalla Commissione Turismo della Conferenza delle Regioni, puntando quindi su alcuni criteri uniformi e comuni a livello nazionale ed altri designati da Regioni e Comuni che conoscono i propri territori e le relative specificità, per valorizzare i servizi comuni che vengono offerti portando valore aggiunto all’interesse pubblico e al sistema turistico.

La Regione ha inoltre dichiarato che continuerà ad investire nel waterfront per dare bellezza e continuità al lungomare della nostra costa e sosterrà gli investimenti del nostro sistema turistico.

CNA Balneari, Sib Confcommercio, Fiba Confesercenti, Oasi sono pienamente soddisfatte del sostegno della Regione espresso dal Presidente Bonaccini e dall’Assessore Corsini con cui è già stato programmato un nuovo incontro nel mese di ottobre una volta definita la formazione del nuovo parlamento.