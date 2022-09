Terminati i lavori di ristrutturazione con quasi 600 mila euro di investimento

Riapre lunedì 12 settembre alle 10 completamente rinnovata la Coop di via Roma a Ravenna, dopo i lavori di ristrutturazione iniziati a metà agosto, realizzati a negozio chiuso e con un investimento di quasi 600 mila euro.

Lo rende noto la stessa Coop Alleanza 3.0 che in una nota conferma il proprio impegno sul territorio di Ravenna anche con questa ristrutturazione: “si tratta di un supermercato di vicinato, che offre a soci e consumatori la possibilità di una spesa facile, veloce e quotidiana”.

“Il supermercato – spiega Cool Appeanza 3.0 – è ampio 500 metri quadrati, ed è caratterizzato da un percorso di spesa pensato per acquisti comodi e veloci: con i lavori di ristrutturazione spazio più ampio ai prodotti freschi e freschissimi come frutta e verdura di stagione, oltra ad un’attenzione particolare ai prodotti del territorio segnalati con puntatori di colore verde con la scritta ‘Prodotto locale’ che segnalano i prodotti della terra di provenienza regionale.

Ad arricchire l’offerta il banco servito di gastronomia con piatti pronti e food to go e i banchi dei salumi, dei latticini delle carni e della pescheria, con prodotti in pratiche confezioni take away oltre al servizio del pane self.

Il supermercato offrirà inoltre tutta la qualità, l’eticità, la sicurezza e la convenienza dei prodotti a marchio Coop in linea con i nuovi consumi, senza rinunciare ai valori cooperativi grazie anche a una proposta più ampia e completa in diverse categorie con nuove linee, per rispondere meglio alle esigenze di oggi e di domani.

La proposta per la spesa quotidiana sarà completata grazie all’assortimento di prodotti alimentari, surgelati, di quelli per la cura della persona e la pulizia della casa, fino allo spazio dedicato al pet food e al pet care.

A disposizione per il pagamento della spesa ci sono 3 casse tradizionali”.