Il mondo del commercio e dell’artigianato insieme contro i nuovi provvedimenti introdotti dall’Amministrazione Comunale. Sbagliati metodi e modi. “Che l’amministrazione – dicono – faccia un passo indietro”.

Associazioni di categoria sul piede di guerra a Lugo per effetto delle nuove pedonalizzazioni in vigore dal 1° ottobre scorso. I presidenti di Confcommercio Ascom Lugo Fausto Mazzotti, di Confesercenti Lugo Bruno Checcoli, della CNA Lugo Nicola D’Ettorre e di Confartigianato Bassa Romagna Lara Gallegati sono uniti nel ritenere fondamentali alcune modifiche al recente provvedimento per evitare che si aggiungano ulteriori penalizzazioni alle attività già alle prese con i pesanti effetti del caro bollette.

I punti del contendere

I punti sui quali le Associazioni hanno richiesto un incontro urgente con l’Amministrazione, a fronte dell’ “improvviso stacco e presa di posizione comunicata in modo discutibile” lamentato da Mazzotti di Ascom Confcommercio a proposito dell’entrata in vigore delle Ztl e, soprattutto delle pedonalizzazioni di Piazza Martiri, Largo Repubblica, parte di Piazza Trisi, prima parte di via Baracca, Piazza Mazzini e Piazza Savonarola, sono diversi. Oltre al tema dell’ampliamento degli orari di carico e scarico delle merci limitati, nella zona pedonale, ad una sola finestra dalle 6,30 alle 9, le Associazioni sottolineano l’esigenza di prevedere modalità rapide di accesso per esigenze straordinarie e/o urgenti, l’istituzione di zone di carico e scarico adiacenti le aree pedonali, per evitare il possibile sacrificio di parcheggi, la necessità di presidio della Polizia Municipale per consentire alle attività di fruire effettivamente delle zone carico/scarico.Le Associazioni inoltre, chiedono di considerare sperimentale la fase d’avvio del nuovo regime degli accessi, anche dal punto di vista delle sanzioni applicate e di provvedere ad una comunicazione dedicata a cittadini ed imprese.

Le dichiarazioni di Ascom Confcommercio

“Noi rappresentiamo delle categorie imprenditoriali – ha sottolineato il presidente di Ascom Confcommercio, Fausto Mazzotti. “Abbiamo un ruolo ed un compito e pertanto certe decisioni vanno concordate. Vogliamo essere collaborativi e propositivi. Questo passaggio è fondamentale. Altrimenti il nostro ruolo viene svilito”. Dopo un primo tavolo di coordinamento che nella primavera scorsa ha analizzato il tema degli accessi da Largo Relencini è seguito il silenzio, rotto soltanto dal un altro incontro in cui l’assessore alle attività produttive del Comune, ex dirigente di Confartigianato, Luciano Tarozzi, ha semplicemente informato dell’entrata in vigore dei provvedimenti. “Alla nostra richiesta di un periodo finestra – spiegano le Associazioni – ci è stato risposto che non c’era tempo per sperimentare”.

La testimonianza di Confesercenti e la condivisione di Cna e Confartigianato

Bruno Checcoli, Presidente di Confesercenti, è anche titolare di un erboristeria sotto le logge del Pavaglione nel cuore della nuova area pedonale. “Si tratta di un provvedimento ingiusto e sbagliato nei metodi e nei contenuti – afferma. “Sapevamo dell’intento dell’amministrazione di proteggere i cittadini. Si poteva fare ma non in un modo come questo che porta unicamente danni agli esercenti che di problemi ne hanno già tanti. Ora si parla di attività che pensano di chiudere in inverno per aprire in estate o di introdurre orari ridotti aprendo ad esempio alle 10 del mattino per contenere i costi dell’energia. L’amministrazione invece, crea una zona pedonale e prevede solo una finestra oraria, dalle 6,30 alle 9 per il carico e scarico merci. L’ho fatto, utilizzando il varco di Piazza Trisi che a quell’ora – racconta – è invaso dagli studenti in bicicletta. Questo non è mettere in sicurezza. Già sono passati diversi corrieri contrariati. Messi così, hanno detto, non veniamo più. Come associazioni abbiamo sempre dimostrato di essere equilibrati e disponibili al dialogo. Chiediamo quindi all’amministrazione di fare un passo indietro e riprendere il confronto da dove si è interrotto e individuare insieme dei correttivi. E si, da Tarozzi, come ex esponente del mondo associativo, ci aspettavamo maggiore sensibilità”. Da parte di Lara Gallegati, Presidete di Confartigianato e Nicola d’Ettorre, Presidente di Cna, piena condivisione dei punti toccati dalle associazioni del mondo del commercio.