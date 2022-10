Tutti in pensione a 58-59 anni, non solo le donne, ma con tagli fino al 31% dell’assegno

In pensione prima, ma con un taglio importante (fino al 31%) dell’assegno anche per gli uomini. Questa, secondo quanto anticipato oggi da Repubblica, è l’idea che starebbe accarezzando la premier in pectore Giorgia Meloni per superare la legge Fornero. “Opzione Uomo“, ossia la pensione anticipata a 58-59 anni con 35 di contributi e ricalcolo dell’assegno tutto contributivo. La possibilità di cessare l’attività prima verrà infatti controbilanciata da una riduzione nell’importo da percepire, che varierà dal 13 al 31%. In linea operativa, si tratta di una estensione dell’ “Opzione Donna”, che tra l’altro dovrebbe scadere il 31 dicembre assieme a Quota 102. Il progetto mira dunque a superare l’impostazione dei requisiti della legge Fornero: possibilità di andare in pensione a 67 anni (con 20 di contributi) o dopo 42 anni e 10 mesi di contributi, a prescindere dall’età (un anno in meno per le donne). l centrodestra in ogni caso sta valutando anche altre strategie per sciogliere l’annoso nodo delle pensioni. Tra Berlusconi che si concentra sulle pensioni minime tutte a mille euro e la Lega che spinge a scendere a Quota 41. Il margine di operazione è per il momento ridotto, tra emergenza energetica, crisi del lavoro e una recessione alle porte. Anche perché la spesa pensionistica è senza freni e si prevede che a fine 2025 essa sarà il 17,5% del Pil, due punti sopra a quelli attuali, circa 350 miliardi, 100 in più di dieci anni fa.

La soluzione pensata con “Opzione Uomo” è in realtà la strada su cui era già avviato il premier uscente Draghi (all’epoca dei primi tavoli sindacali si parlava di “Opzione Tutti”) e l’idea era quella di permettere di anticipare l’uscita e trascorrere più anni in pensione, pagando però una penalità in che tenta di ristabilire una sorta di equità verso le nuove generazioni, verso le quali opera già in toto il sistema contributivo. Anche perché da gennaio 2023, con la fine di “Opzione Donna” e Quota 102 a dicembre, i requisiti stabiliti dalla legge Fornero saranno gli unici a cui guardare: di fatto, si andrà in pensione a 67 anni (con 20 di contributi) oppure con 42 anni e 10 mesi di contributi a prescindere dall’età (un anno in meno per le donne). Da qui l’idea di Fratelli d’Italia, ma anche Lega e Forza Italia, non solo di prorogare “Opzione Dozza” ma di renderla strutturale creando, appunto, “Opzione Uomo”. Naturalmente, resta il nodo delle risorse e gli spazi di manovra sono esigui anche perché scatteranno le rivalutazioni per le pensioni di minore importo, un’operazione che ha già fatto salire la spesa pensionistica, come si legge nei numeri della Nadef. A fine 2025 sarà il 17,6% del Pil, due punti sopra quelli attuali, circa 350 miliardi, 100 in più di dieci anni fa.