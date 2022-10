Secondo facile.it oltre 5 milioni non ce l’hanno fatta a pagare – E oltre 2,6 milioni saltano anche la rata del condominio

Il caro gas arriva nelle tasche dei consumatori e quasi cinque milioni di italiani non hanno pagato le bollette di luce e gas negli ultimi nove mesi. Due cittadini su tre (il 62 %) dichiarano che è stata la prima volta e le difficoltà arrivano anche in condominio: infatti, da gennaio a oggi, 2,6 milioni di persone hanno saltato una o più rate del condominio a causa dell’aumento dei prezzi. La crisi morde e gli italiani faticano a far fronte alle spese. È il dato che emerge da un’indagine effettuata dagli istituti mUp research e Norstat, commissionata dal sito Facile.it, che si occupa di comparazione di servizi, tra cui quelli del settore energetico. In particolare, sono 4,7 milioni i cittadini che non hanno pagato le bollette di luce e gas. E potrebbero essere di più, se i prezzi dovessero aumentare nuovamente. Infatti, secondo l’indagine, ci sono 3,3 milioni di persone che, in caso di ulteriori rincari, potrebbero non riuscire a pagare le prossime bollette, in particolare, nel centro Italia e nel Mezzogiorno

E il Codacons ha fatto sapere che, nel 2023, la stangata sulle bollette di luce e gas degli italiani potrebbe raggiungere la maxi-cifra di 4.724 euro a famiglia, con un incremento di spesa di quasi 2.500 euro in più a nucleo rispetto le tariffe in vigore a fine 2021. Nel dettaglio, l’ultimo incremento delle tariffe elettriche disposto da Arera (l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) è del 59% e porta la bolletta media della luce a raggiungere quota 1.782 euro su base annua a famiglia, con una crescita del 122 per cento rispetto all’ultimo trimestre del 2021 e un aggravio di spesa pari a 662 euro in più a nucleo. Per conoscere l’aumento delle tariffe del gas dell’ultima parte di quest’anno bisognerà aspettare novembre ma, secondo le previsioni, i rincari dovrebbero essere del 70%, portando la bolletta del gas ad aumentare del 117% rispetto all’ultimo trimestre 2021, ovvero a una media di 2.942 euro a famiglia su base annua.