Con l’ultima conferenza dei servizi arriva il disco verde all’impianto per la nave davanti a Punta Marina

Giorni decisivi per il progetto di sistemazione della nave rigassificatrice BW Singapore al terminale Pir al largo della costa ravennate, prospicente l’abitato di Punta Marina. Domani, infatti, si riunirà l’ultima Conferenza dei servizi a cui sarà chiesto di dare il via libera al progetto di Snam. Alcuni enti – tra cui Vigili del fuoco, Arpae, Capitaneria di porto e Autorità di sistema portuale – hanno già preannunciato il parere favorevole e dunque il cammino dell’operazione rigassificazione appare in discesa, molto più in discesa di quel sta accadendo a Piombino dove il Comune non molla sul suo no alla nave. L’infrastruttura, considerata cruciale per l’indipendenza energetica dell’Italia dalla Russia, continua però a non piacere all’amministrazione di Piombino, preoccupata per i possibili risvolti ambientali del rigassificatore. “Dal nostro punto di vista la firma dell’autorizzazione alla realizzazione dell’opera da parte del commissario Eugenio Giani non sposta il punto – ha detto il sindaco di Piombino Francesco Ferrari dopo la firma -. Aveva annunciato già venerdì a seguito della Conferenza dei servizi che sarebbe andato avanti e l’ha fatto. Noi avevamo risposto che avremmo impugnato l’autorizzazione di fronte al Tar e lo faremo”.

Ravenna non è Piombino

Tutto meno agitato a Ravenna dopo il voto di via libera quasi unanime in Consiglio comunale e la benedizione del presidente della Regione Stefano Bonaccini, da sempre paladino dell’opera. “Il Consiglio comunale di Ravenna ha approvato praticamente all’unanimità il progetto per la realizzazione del rigassificatore galleggiante al largo della costa. Su 24 votanti, 23 favorevoli e un astenuto. Nessun contrario. Un forte sostegno – che va dalla maggioranza all’opposizione – a una infrastruttura strategica per il Paese, per raggiungere l’autosufficienza energetica, staccarci dalle forniture russe e abbattere i costi dell’energia che stanno mettendo in ginocchio famiglie e imprese, servizi e lavoro”. Di fatto, sottolinea Bonaccini, è stato rispettato il cronoprogramma indicato dal Governo quando mi ha incaricato come Commissario per la realizzazione dell’opera: “processo autorizzativo in 120 giorni in tutto, rispetto agli anni che ordinariamente si impiegano. Ancor prima che il Governo mi assegnasse l’incarico, ci eravamo messi a disposizione del Paese candidando Ravenna a ospitare il rigassificatore, insieme alla realizzazione del più grande parco eolico e del solare in Italia, per fare qui un hub nazionale ed europeo delle rinnovabili. Dall’Emilia-Romagna e da Ravenna arrivano tre segnali molto importanti. Il primo è che non è vero che in Italia le cose non si possano fare presto bene: quando c’è condivisione dell’obiettivo ed efficienza della pubblica amministrazione possiamo addirittura essere un esempio sul piano internazionale. Il secondo è che trasparenza e confronto con le comunità locali e le parti sociali non solo non sono un ostacolo, ma sono anzi la chiave per raggiungere il risultato. Il terzo è che ambiente e lavoro si possono e si devono tenere insieme” chiude Bonaccini. Con buona pace della sparuta pattuglia di ambientalisti che contesta l’opera ma non è riuscita, questa volta, a trascinare con sé parti importanti della politica e dell’opinione pubblica.

Dopo la Conferenza dei servizi di domani il commissario Bonaccini trasmetterà il parere favorevole al Governo. Secondo il programma messo nero su bianco da Snam, i lavori veri e propri inizieranno nei primi mesi del 2023 per concludersi un anno dopo. La messa in opera del rigassificatore è prevista per l’estate 2024. La BW Singapore sarà in grado di gestire 5 miliardi di metri cubi di gas all’anno di Gnl, un quinto di quei 25 miliardi che non arriveranno più dalla Russia e lo stato di emergenza nazionale è stata la premessa fondamentale di tutto il progetto su Ravenna. La nave verrà attraccata al terminale Petra collocato a 8,5 km dalla costa e sarà protetta da una serie di cassoni che formeranno una sorta di diga. “Il consiglio comunale – dice il sindaco Michele de Pascale – ha dimostrato un grande senso di responsabilità per sostenere famiglie e imprese in questo momento di pesante crisi energetica. Continueremo a lavorare per la definizione di mitigazioni, compensazioni e ristori ma Ravenna sarà la capitale energetica con grandi investimenti sulle rinnovabili”.

Pd e Pri hanno cambiato idea, ma in ritardo

Fa piacere vedere come il Pd abbia cambiato opinione sul tema energetico. Ma occorre non dimenticare cosa è successo nel 2008 con un chiaro e netto “NO” al rigassificatore a mare da parte del Pd e del Pri quando l’allora amministratore delegato dell’Eni Paolo Scaroni, intervenuto il 20 giugno all’Assemblea annuale di Confindustria Ravenna, affermò: “se vedo un po’ di entusiasmo su questa proposta, porto un rigassificatore Ravenna”. L’allora sindaco Fabrizio Matteucci si dimostrò sempre ostile a quel progetto (senza mai spiegarne i veri motivi) ignorando che la costruzione ad oltre 30 km. dalla costa di un impianto di stoccaggio del gas con zero impatto ambientale per Ravenna avrebbe portato una scia incredibile di vantaggi per tutti i ravennati e per l’economia locale. “Se il Pd e il Pri avessero condiviso e accettato di far costruire il rigassificatore a mare, il Comune di Ravenna avrebbe incassato ogni anno una cifra enorme pari a 80 milioni di euro – spiega l’allora consigliere di Forza Italia Eugenio Costa – coi quali si sarebbe potuto abbassare il prezzo del gas a favore di tutti i ravennati, costruire asili, residenze per anziani, case popolari, impianti sportivi, manutentare a dovere strade, marciapiedi e verde pubblico. La costruzione del rigassificatore avrebbe comportato inoltre un centinaio di nuovi posti di lavoro e commesse sicure per le aziende ravennati dell’ oil & gas, tanto care, ma solo a parole, a Mingozzi. Quando nel 2008 e 2009 presi posizione a favore del rigassificatore a Ravenna, non potevo certo immaginare cosa sarebbe successo nel febbraio del 2022 con l’invasione dell’Ucraina da parte dei russi, ma già agli inizi di gennaio del 2009 l’ennesima diatriba fra Russia e Ucraina legata al gasdotto che porta il gas a tanti paesi europei, Italia in primis, doveva far riflettere diversamente il Governo di allora e anche la Giunta PD/PRI che governava Ravenna; era chiarissimo anche allora che sarebbe stato necessario diversificare maggiormente le fonti di approvvigionamento e creare delle riserve di gas che potessero metterci parzialmente al riparo da dispute di mercato e prezzi impazziti. Questi sono i fatti e questa, purtroppo, è la “lungimiranza” dimostrata dall’ex sindaco Matteucci (PD) e dall’ex vicesindaco Mingozzi (PRI), che mai ha contestato pubblicamente la decisione di Matteucci”.