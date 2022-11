Prima volta per un imprenditore artigiano

Lo scorso 26 ottobre il nuovo CDA della Cassa Edile di Ravenna ha eletto Francesco Magnani come nuovo presidente. Francesco Magnani, 44 anni di Cervia, è il legale rappresentante dell’impresa edile Magnani Giuliano srl e Presidente di CNA Costruzioni Ravenna e della CNA Comunale di Cervia.

Per la prima volta nella storia della Cassa Edile – è stata fondata nel 1960 – il presidente è espressione delle associazioni dell’artigianato. Magnani sarà affiancato da Roberto Martelli, FILLEA CGIL, come Vice Presidente.

Fanno parte, inoltre, del nuovo consiglio di amministrazione: Roberto Belletti, Fulvio Colletti, Claudio Cortesi, Sebastiano Cusumano, Alessandra Garavini, Giuseppe Mauro Ghetti, Luca Kozlowsky, Giancarlo Montanari, Antonio Pugliese, Alex Rossi, Luca Rossi, Carlo Sama, Davide Scortichini, Katia Tondini, Andrea Vignoli e Michael Zecchini.

Come Presidente del collegio sindacale è stato nominato Mario Bezzi, mentre i sindaci revisori sono Laura Macrì e Cristian Violani.

La Cassa Edile di Ravenna rappresenta uno dei pochi casi in Italia di Cassa Unitaria, rappresentando al suo interno tutte le parti sociali del settore edile. È un Ente bilaterale contrattuale che svolge la propria attività senza fini di lucro con l’obiettivo di amministrare a favore dei propri iscritti ogni contributo ed ogni prestazione determinata dai contratti collettivi di lavoro e da accordi tra le parti sociali; la Cassa corrisponde ai lavoratori iscritti la percentuale per gratifica natalizia e l’Anzianità Professionale Edile (APE); svolge inoltre ogni forma di previdenza e di assistenza da deliberata dal CDA compatibilmente con le risorse disponibili; infine certifica la regolarità contributiva delle imprese e provvede ad ogni altro compito che le venga congiuntamente affidato dalle parti imprenditoriali e sindacali stipulanti.

Nell’ultimo esercizio 2020/2021 le imprese iscritte sono state 580 con un aumento del 3,3% rispetto all’esercizio precedente, mentre i lavoratori iscritti sono 3045 (+428), dati che testimoniano una sostanziale ripresa del settore grazie anche alla spinta delle detrazioni fiscali potenziate negli ultimi anni e all’apertura di diversi cantieri per opere pubbliche legate al PNRR.

Il rinnovo della presidenza della Cassa Edile è un momento molto importante perché esprime la figura di vertice di un organismo paritetico di fondamentale importanza per l’intero settore edile, in una fase di mercato molto complessa ma con segnali molto positivi che possono riportare il comparto delle costruzioni ad essere il traino per l’economia, non solo della nostra provincia, ma dell’intero Paese.