Aperte le iscrizioni al “webinar” gratuito del 2 dicembre con Paolo Lucchi, Elisabetta Cavalazzi e Stefano Stortone di BiPart

Come aumentare la partecipazione e il coinvolgimento dei soci delle cooperative nelle decisioni strategiche? Come condividere in maniera semplice e veloce idee e contenuti in organizzazioni complesse? Come consentire di votare democraticamente a distanza le questioni che riguardano un’impresa, nella massima sicurezza e rispetto delle norme? Per rispondere a queste esigenze, sempre più sentite nel movimento cooperativo, Federcoop e Legacoop Romagna lanciano il progetto “Partecipa”, realizzato in collaborazione con BiPart, una startup di Milano specializzata nella programmazione di piattaforme digitali di partecipazione online. L’assunto di base è che l’efficienza degli strumenti di partecipazione online, data dalla loro rapidità e facilità di utilizzo, è in grado di portare al coinvolgimento di molte più persone rispetto ai metodi tradizionali, con maggiori risultati e minori costi.

Il progetto sarà presentato al pubblico venerdì 2 dicembre alle 11,30 nel corso di un incontro online a cui prenderanno parte l’amministratore delegato di Federcoop Romagna Paolo Lucchi, la responsabile del progetto per Legacoop Romagna Elisabetta Cavalazzi e Stefano Stortone della piattaforma BiPart.

Chiunque fosse interessato può inviare la sua conferma di partecipazione alla seguente mail e.cavalazzi@legacoopromagna.it entro il 28 novembre alle ore 12.00.

«In cooperativa — dicono il presidente di Legacoop Romagna Mario Mazzotti e l’amministratore delegato di Federcoop Romagna Paolo Lucchi — la partecipazione delle basi sociali è l’essenza della democrazia, la traduzione concreta del principio “una testa un voto”. Ma la democrazia partecipativa va organizzata e regolata. Le basi sociali vanno formate e stimolate all’esercizio costante e responsabile della partecipazione. Per questo

occorre sfruttare le nuove tecnologie per rendere più semplici e veloci i processi decisionali ed il coinvolgimento dei soci. Con il progetto Partecipa vogliamo aprire nuovi scenari di cambiamento e innovazione per quanto riguarda gli strumenti e le modalità con cui i lavoratori possono esprimere il loro parere riguardo a decisioni interne».

«Anche l’arrivo della pandemia — sottolinea Elisabetta Cavalazzi di Legacoop Romagna — ha intensificato la necessità di mettere in atto strategie di partecipazione online. Sappiamo che 6 piccole e medie imprese su 10 hanno già acquisito un livello base nell’utilizzo del digitale, ora si tratta di utilizzare queste competenze per aumentare l’applicazione pratica dei principi cooperativi».