La soddisfazione del Vice Direttore Franco Giorgioni: “Massima garanzia di tranquillità ai depositanti”

LA BCC è, per Altroconsumo, banca con il massimo dei voti (con cinque stelle su cinque) nella speciale classifica di 252 banche e gruppi italiani. Si tratta di una conferma per LA BCC.

“LA BCC ravennate, forlivese e imolese, pur essendo una BCC senza fini di speculazione privata, conferma indicatori di bilancio molto positivi”, afferma Franco Giorgioni, Vice Direttore e responsabile del Credito della Banca, “avere un bilancio sano e virtuoso è la prima rassicurazione per Soci, clienti e depositanti. Produrre utile per noi significa capitalizzarci per poter concedere credito ad imprese e privati e svolgere pienamente il nostro ruolo di cooperativa di credito locale anche supportando attraverso erogazioni liberali le associazioni del territorio e le comunità locali di riferimento. Nel corso del 2022 abbiamo stanziato ben 1,8 milioni di euro per iniziative meritevoli confermando il nostro ‘dividendo sociale’ per il territorio”.

“Ci fa piacere che il nostro modo di operare, oltre che essere condiviso dai nostri Soci e clienti, numericamente sempre crescenti, è stato certificato come virtuoso anche da Altroconsumo, che ci ha confermato in classifica tra le banche con il massimo dei voti (cinque stelle su cinque) e quindi fra quelle che danno la massima garanzia di tranquillità ai depositanti”.