Medici, infermieri e personale sanitario ricevono il premio Aquila di ferro 2022 di 50&PIU’

Sono 18 i nuovi Maestri del Commercio di 50& PIU’ Ravenna che hanno ricevuto questa mattina, presso la Sala Cavalcoli della Camera di Commercio di Ravenna, le Aquile d’argento, d’oro e di diamante. Il premio che ha cadenza biennale viene conferito ai soci che hanno svolto l’attività commerciale per oltre 25, 40 e 50 anni.

Erano presenti il Presidente 50&PIU’ provincia di Ravenna Ottavio Righini, il Commissario straordinario della Camera di Commercio di Ravenna Giorgio Guberti,l’Assessorecomunale alla transizione digitale Igor Gallonetto, il Presidente Confcommercio provincia di Ravenna Mauro Mambelli, il VicePresidente Nazionale 50&PIU’ Franco Bonini.

Nell’occasione è stato conferito un premio speciale al Sistema sanitario della provincia di Ravenna, premio ritirato da Tiziano Carradori, Direttore Generale Ausl Romagna e da Francesca Bravi, neo Direttrice Sanitaria dell’Ausl Romagna.

La motivazione del premio è stata letta dal Presidente della 50&PIU’ Ottavio Righini:

“Quest’anno, il decimo della nascita, il riconoscimento non viene conferito ad una persona, ma a tantissime persone che formano l’intero Sistema sanitario della provincia di Ravenna. Medici, infermieri e personale che hanno dimostrato durante il periodo della pandemia causata dal Covid 19 un’abnegazione, una professionalità, un attaccamento alla propria missione a favore dei concittadini tale da meritare il più alto dei plausi e dei ringraziamenti. Poca cosa è il nostro premio, che comunque è stato già consegnato ad importanti personalità del nostro territorio, ma la 50&Più di Ravenna vuole in modo semplice ma sentito dire grazie a questi grandi professionisti”.

Prima della consegna dei premi, il Presidente di 50&PIU’ Righini ha affermato che “l’incontro di oggi doveva aver avuto luogo un anno fa, ma conosciamo tutti la ragione di questo rinvio. Abbiamo perso oltre un anno, ma soprattutto molti amici e parenti, per colpa della terribile pandemia dovuta al Covid 19. Speriamo di essere sulla via del ritorno alle nostre vite normali, che erano state stravolte. Fortunatamente tutti noi siamo qui con questa semplice cerimonia e vogliamo dimostrare che abbiamo lottato, patito, ma abbiamo vinto.

Oggi premiamo 18 colleghi commercianti con l’insegna di Maestri del Commercio che hanno ampiamente meritato per aver svolto attività di commercio, turismo o servizio per 25, 40 e 50 anni.

Meritano ampiamente l’onorificenza che oggi ricevono per quanto hanno saputo fare e per quanto alcuni di loro ancora fanno. Poco è quello che ricevono, ma devono essere consapevoli che il loro lavoro oggi viene pubblicamente riconosciuto e devono essere fieri per loro per le loro famiglie, per la loro comunità”.

Di seguito l’elenco dei premiati

MAESTRI DEL COMMERCIO – Aquila d’argento – 25 anni di attività

Loredana Maria Benelli (Santerno Ammonite – tabacchi, ricevitoria), Maggiorino Bigini (Faenza – tessuti, biancheria, corredo), Stefano Leonelli (Fusignano – agente di commercio), Paola Montanari (Mandriole – edicola, profumeria).

MAESTRI DEL COMMERCIO – Aquila d’oro – 40 anni di attività

Maurizio Giorgioni (Ravenna – erboristeria, prodotti naturali, drogheria), Franca Marini (Alfonsine – ambulante biancheria), Sauro Montroni (Fusignano – agente di commercio), Franco Poggiali (Ravenna – agenzia marittima), Silvia Rocca (Lugo – pizzeria).

MAESTRI DEL COMMERCIO – Aquila di diamante – 50 anni di attività

Romano Amaducci (Cervia – generi alimentari), Chierina Castellani (Castiglione di Cervia – panificio), Graziano Ferdani (Cervia – ambulante in abbigliamento), Vincenza Masini (Ravenna – giocattoli e plastica), Settimia Panzavolta (Ravenna -Abbigliamento, confezioni (Ponti), Cosetta Piva (Ravenna – stoffe, confezioni, merceria), Laura Poni (Cervia – tabacchi e ricevitoria), Marcelline Marie Staub (Ravenna – oreficeria), Elviro Venturini (Lugo – pizzeria).

Albo d’oro del Premio Speciale Aquila di Ferro

2003 Cardinale Ersilio Tonini

2005 Pietro Baccarini

2007 Arrigo Sacchi

2009 Cristina Muti Mazzavillani

2011 Antonio Patuelli

2013 Giordano Angelini

2015 Aristide Canosani

2017 Gabriele Albonetti

2019 Ernesto Giuseppe Alfieri

2022 Sistema Sanitario Ravenna