Passa dalle sue mani il successo planetario del marchio Yves Saint Laurent

Il Financial Times nella sua classifica delle 25 donne più influenti al mondo nel 2022 ha inserito l’italiana Francesca Bellettini, classe 1970, originaria di Cesena, attualmente presidente e amministratore delegato di Saint Laurent. Insieme a lei personaggi importanti come il giudice della Corte Suprema americana, Ketanji Brown Jackson, le donne iraniane, la tennista Serena Williams, l’ex moglie di Jeff Bezos, Mackenzie Scott e Megan Markle.

“L’influenza ha molte forme – spiega il quotidiano – e per il 2022, abbiamo nuovamente commissionato le proposte di alcune delle donne più potenti del mondo”. E spiega: “È una celebrazione, naturalmente, ma anche un modo per interrogarsi sui modi in cui il potere e l’influenza stanno cambiando”.

Considerando il soprannome “donna dal miliardo di dollari” datole da Le Monde, a riconoscimento del duro lavoro svolto dietro le quinte, lei più di tutti sembrerebbe essere la persona giusta per realizzare tale impresa. Ma di chi si parla esattamente? Ritenuta adesso una delle donne italiane di più successo, Francesca Bellettini ha iniziato la sua carriera come Investment Banker nella sede londinese dell’azienda finanziaria Goldman Sachs International. Difatti, sebbene non fosse sempre stata sicura di dedicarsi al fashion, il suo obiettivo era sempre stato di mettersi a capo di un’azienda, ragion per cui ha studiato Business Administration alla Bocconi. È stato proprio il suo anno all’estero all’Università di Chicago che l’ha introdotta al mondo dell’investment banking. La scalata al successo nel mondo della moda è iniziata a Prada, dove assume la sua prima posizione nella Business Planning and Development Division. Ma è solo dopo essere passata alla Helmut Lang che Bellettini si è appassionata per davvero anche agli aspetti creativi del fashion. Il 2003 è l’anno decisivo con l’entrata a Gucci in veste di Planning Director and Associate Worldwide Merchandising Director. Al tempo, Gucci era già parte di Kering, il cui fondatore Francois-Henri Pinault era molto aperto riguardo il suo sogno per il gruppo di raggiungere un miliardo di euro di fatturato. Visione alla cui realizzazione Francesca Bellettini ha giocato un ruolo tanto cruciale da conseguirle il menzionato soprannome. Nel 2010 è passata a Bottega Veneta come Planning Director and Associate Worldwide Merchandising Director, per infine approdare tre anni dopo a Yves Saint Laurent, come Presidente e CEO, sotto scelta personale di Francois-Henri Pinault. Qui, ha quadruplicato i ricavati, superando in pochi anni l’ambizione tanto di Pinault quanto ormai anche sua, di far raggiungere al marchio un miliardo di euro. Il suo contributo nel settore le ha di già fruttato una reputazione non da poco, e guadagnandole la presidenza Chambre Syndicale de la Mode Féminine nel 2019. Non ci si può che aspettare ancor più successo e miliardi per gli anni a venire.