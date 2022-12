Un’opportunità in più per gli acquisti natalizi

Per tre domeniche – 4, 11 e 18 dicembre- il centro storico si animerà con il mercato. Torna la Fiera di Natale e i commercianti sono pronti a esporre le loro merci, in particolare abbigliamento, calzature e altri prodotti del settore non alimentare, dalle 8 alle 20. Un’opportunità in più per gli acquisti natalizi e una tradizione per la città di Lugo.

Le attività presenti durante i mercati della Fiera di Natale sono circa 90.