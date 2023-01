Accolta la proposta di Lista per Ravenna

Alvaro Ancisi (capogruppo di Lista per Ravenna – Polo civico popolare) comunica con soddisfazione che le commissioni Ambiente e Sicurezza verranno convocate per discutere pubblicamente dell’ipotesi di un secondo rigassificatore a Ravenna: “Lunedì 9 gennaio ho proposto ai colleghi consiglieri comunali di tutti i gruppi politici, di maggioranza e di minoranza, membri delle commissioni consiliari n. 1 Sicurezza e n. 8 Ambiente, di sottoscrivere la mia richiesta (allegata) che tali commissioni siano convocate congiuntamente ‘al fine di conoscere e valutare i termini dell’eventuale ricollocazione a Ravenna, per il periodo 2025-2048, della nave rigassificatrice Golar Thundra, non appena trascorsi i primi tre anni del suo imminente insediamento nel porto di Piombino’. In sostanza verrebbe così portato a Ravenna un secondo rigassificatore in aggiunta a quello, rappresentato dalla nave Singapore, che ormeggerà sulla nostra costa tra il 2023 e il 2024. Avevo chiarito che la seduta sarebbe stata convocata solamente per promuovere il dibattito e l’informazione pubblica su un tema di estremo interesse per la comunità ravennate, su cui finora è stata tenuta all’oscuro, liberi tutti i commissari di qualunque gruppo politico di esprimere al riguardo le proprie idee e valutazioni. Affinché la seduta fosse obbligatoriamente convocata, entro 20 giorni, dai presidenti delle due commissioni, sarebbe occorso, per regolamento, che fosse firmata dai consiglieri loro membri che rappresentino almeno 7 dei 32 che compongono il Consiglio comunale. Avevo dato tempo per esprimere la propria adesione fino a venerdì 13 gennaio e per firmare manualmente la richiesta il 17 gennaio, in occasione anche del Consiglio comunale convocato per il pomeriggio.

Entro venerdì scorso, il quorum delle adesioni è stato raggiunto solo sulla commissione Ambiente, che dunque dovrà essere convocata entro il 6 febbraio. Hanno risposto ok, a parte il sottoscritto a nome di Lista per Ravenna, i commissari Ercolani per la Lega, Grandi per Ravenna Viva, Ancarani per Forza Italia, Buonocore per Lista de Pascale Sindaco ed Esposito per Fratelli d’Italia. Diversamente da quanto sopra, non hanno aderito alla richiesta di convocazione della commissione Sicurezza, che non ha raggiunto il quorum, i commissari Rolando per la Lega, Perini per Lista de Pascale sindaco e Ferrero di Fratelli d’Italia. Ferrero, avendo scelto di non firmare la richiesta di convocazione, essendo indirizzata a lui stesso quale presidente di tale convocazione, ha tuttavia dichiarato che convocherà ugualmente la commissione Sicurezza, insieme alla commissione Ambiente, avendone la competenza a prescindere. L’obiettivo di convocare insieme le due commissioni verrà dunque ugualmente raggiunto.

Non hanno totalmente aderito alla richiesta, di converso, i gruppi PD, Ravenna Coraggiosa, PRI, Cinque Stelle, Misto e La Pigna”.

Allegati:

