Il provvedimento era nato in seguito alla pandemia e concedeva la possibilità di ampliamenti esterni per le attività artigianali e commerciali autorizzate a far consumare prodotti alimentari

Un’ordinanza del Comune di Ravenna proroga fino al 30 giugno il provvedimento che, in seguito alla pandemia da Covid 19, aveva esteso alle attività artigianali e commerciali già autorizzate a far consumare sul posto i prodotti alimentari la possibilità di recuperare all’esterno i posti previsti per il consumo all’interno dei locali, qualora non utilizzabili, nonché di ampliare le superfici occupate all’esterno.

La medesima proroga è stata stabilita a livello nazionale per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e il Comune l’ha estesa alle attività artigianali e commerciali autorizzate a far consumare sul posto i prodotti alimentari.

I titolari di attività commerciali e artigianali potranno quindi avvalersi di tale facoltà, previa comunicazione allo Sportello unico per le attività produttive ed economiche del Comune.