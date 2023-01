Per stranieri e minori

Sul sito istituzionale della Prefettura di Ravenna nella sezione amministrazione trasparente, Bandi di gara e contratti, sono stati pubblicati i seguenti avvisi:

Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro biennale per l’affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza per stranieri richiedenti protezione internazionale – costituiti da Unità Abitative CIG. 9529203315 – valore complessivo del contratto € 2.270.390,00 termine presentazione offerte 28/2/2023 ore 12:00;

Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro biennale per l’affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza per stranieri richiedenti protezione internazionale – costituiti da Centri Collettivi CIG. 9528717206 – valore complessivo del contratto € 5.218.220,00 termine presentazione offerte 28/2/2023 ore 12:00;

Le predette procedure si svolgeranno in modalità telematica sul portale www.acquistinretepa.it.

Avviso esplorativo finalizzato all’individuazione di operatori economici da invitare a procedura negoziata ex art 36 c.2, d.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di accoglienza temporanea in favore di minori stranieri non accompagnati (MSNA) e gestione dei servizi connessi presso strutture ubicate nel territorio della provincia di Ravenna – Base di gara € 60,00 pro-capite, pro-die, termine presentazione manifestazioni di interesse 15/2/2023 ore 14:00;

Gli operatori interessati saranno invitati ad una eventuale successiva procedura negoziata che si svolgerà in modalità telematica sul portale www.acquistinretepa.it.