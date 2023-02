I dati della Camera di Commercio: crescono Costruzioni, Servizi e Industria. Ancora in contrazione Commercio, Agricoltura, Alloggio e Ristorazione e la Logistica

Sembra essersi assorbito, a distanza di due anni, lo shock impresso dalla pandemia sulla natalità e mortalità delle imprese ravennati. Dopo il brusco stop del 2020 (quando il saldo si fermò a -372 imprese) e il rimbalzo del 2021 (+102 unità), con il 2022 il bilancio tra aperture e chiusure si conferma in miglioramento, attestandosi a 104 attività in più tra gennaio e dicembre. A questo saldo corrisponde una crescita dello 0,27%, che rappresenta il dato migliore dell’ultimo decennio. Il contributo più rilevante al risultato annuale è venuto dal settore delle Costruzioni, cui si deve oltre il 90% del saldo provinciale.

Spostando l’attenzione dal saldo ai flussi che lo hanno determinato (aperture di nuove imprese e chiusure di imprese esistenti), il rientro delle “tensioni” sulla demografia d’impresa è avvenuto con un aumento delle nascite (incrementate del +5,9% rispetto al 2021) accompagnata da una crescita anche delle cessazioni (+6,1%). A fine dicembre 2022, lo stock complessivo delle imprese registrate in provincia di Ravenna raggiunge così le 38.424 unità. Queste le principali evidenze sull’andamento della demografia delle imprese ravennati nel 2022 che emergono dai dati Movimprese, elaborati dall’Osservatorio dell’economia della Camera di commercio.

Per le forme giuridiche, il maggior contributo all’andamento viene ancora una volta dalle società di capitali, con un tasso in crescita e positivo pari a +3,7% rispetto al 2021 (con saldo netto fra iscrizioni e cancellazioni pari a + 314, in miglioramento rispetto al +248 dell’anno prima), migliore anche del risultato dell’anno pre-covid, quando la crescita fu pari a +2,2%. Stabile la categoria residuale delle altre forme, mentre diminuiscono le società di persona (-1,4%) e le imprese individuali in ragione d’anno (-0,5% ed avevano avuto un andamento di stabilità l’anno prima).

Le imprese giovanili aumentano la loro consistenza passando dalle 2.446 unità del 2021 alle attuali 2.483 (37 aziende giovanili in più, per quanto riguarda il confronto fra gli stock, a fronte del risultato registrato nell’anno precedente pari a +15). Anche per le imprese femminili, nel 2022, il saldo della movimentazione tra aperture e chiusure rimane positivo (+10); risulta però in rallentamento rispetto al dato del 2021 (quando era +33). Per le imprese straniere la differenza tra aperture e chiusure, sempre positiva (+251 unità), risulta più alta rispetto al dato del precedente anno (+202), con aumenti significativi sia tra le nuove iscrizioni (+32,5%) che per le chiusure volontarie (+40,3% rispetto a quelle del 2021).

“Materie prime, energia, capitale sociale e taglio del cuneo contributivo sono le priorità su cui occorre tenere aperto un dialogo permanente, oltre alla necessità di mettere subito in campo iniziative strutturali e congiunturali per sostenere il reddito degli italiani e le imprese, il vero asset di sicurezza e competitività del Paese”. Così Giorgio Guberti, commissario straordinario della Camera di commercio di Ravenna, che ha aggiunto: “Una indagine del Centro studi Tagliacarne rivela che una riduzione di un terzo del tempo dedicato dalle risorse umane interne alle imprese agli adempimenti burocratici, reimpiegato nelle attività produttive, comporterebbe un aumento della produttività aziendale tra il +0,5% e il +1,1%. Per questo – ha concluso Guberti – stiamo lavorando attivamente per definire proposte concrete che possano contribuire in tempi rapidi al processo di semplificazione di cui abbiamo davvero bisogno”.

Dal punto di vistadelle dinamiche settoriali, il contributo più rilevante al risultato annuale è venuto dal settore delle costruzioni (+165 il saldo totale dello stock rispetto al 2021), il cui trend risente positivamente della performance dell’artigianato (+121 unità) ed è il comparto che cresce di più.

Oltre all’edilizia, quelli che nel 2022 hanno fatto registrare gli aumenti maggiori nel numero di imprese registrate sono stati il complesso dei servizi alle imprese (+121), di cui +43 unità per le attività immobiliari, +50 per quelli professionali e scientifiche, +19 per il noleggio, agenzie-viaggio e servizi di supporto e +9 aziende nel campo dell’ICT. I servizi alle persone crescono complessivamente di 35 unità: al suo interno, in positivo le attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento che guadagnano 18 unità, sanità (+13) ed istruzione (+4), mentre all’insegna della stabilità il variegato comparto delle altre attività dei servizi. Nella media dell’anno, andamento positivo anche per l’industria in senso stretto (+18), di cui anche le aziende manifatturiere (+7). Per l’industria, un buon risultato è stato raggiunto anche dal comparto della fornitura di energia elettrica e gas (+12 ditte). Segno più anche per il credito (+9 unità).

A chiudere in rosso con saldi negativi dello stock, invece, sono stati l’agricoltura (-136 aziende rispetto al 2021) e si tratta di una tendenza di fondo in atto da anni e che solo saltuariamente rallenta, e a seguire, il commercio (-79 unità commerciali, contro il -35 del 2021), coinvolgendo sia l’ingrosso (-27) e soprattutto il dettaglio (-70), le attività di alloggio e ristorazione (-17) nonostante la stagione estiva e la correlata ripresa del turismo soprattutto estero, e nel trasporto e magazzinaggio (-10).

Per il settore artigiano si registra un tasso di crescita annuale positivo (pari a +0,77%, rispetto al 2021, e migliore dell’andamento complessivo delle imprese; era stato +0,67% l’anno precedente) ed ha chiuso l’anno 2022 con un saldo attivo di 79 imprese (753 le iscrizioni di nuove imprese contro 674 cessazioni volontarie, da gennaio a dicembre) e l’anno precedente c’era stata una crescita pari a +68 unità. A sostenere il comparto artigiano è l’edilizia (+121 il saldo totale dello stock rispetto al 2021). Seguono le attività dei servizi (+9), di cui quelle dedicatealle aziende (+2), ma solo grazie a noleggio, agenzie di viaggio, servizi vari di supporto alle imprese (+8 unità); i servizi artigiani alle persone aumentano di +7 attività, grazie al contributo quelle artistiche, sportive e di intrattenimento (+4) e degli altri servizi (+3). Piccolo risultato positivo anche per le attività artigiane agricole (+1). In rosso rimangono la logistica (-17 unità), la attività artigianali manifatturiere (-19), il commercio (-11) e le attività connesse al turismo (-8) , oltre che i servizi per l’informazione e comunicazione (-2), quelli professionali e tecnici (-3) e le attività immobiliari (-1). La forma giuridica più diffusa tra gli artigiani ravennati è quella delle imprese individuali (il 77,3% del totale) e nel 2022 realizza un tasso di crescita (+1% rispetto al 2021; era stato +1,2% l’anno precedente), accodandosi a quello realizzato dalle società di capitale (+4,3% ed era +3%), anche se quest’ultima natura giuridica in provincia ha per l’artigianato una incidenza percentualmente molto più bassa (6,7%). Stabili le altre forme ed andamento negativo per le società di persona artigiane (-1,7% il tasso rispetto al 2021). Nel complesso, aumentano anche le unità locali diverse dalle sedi (nel 2022, +229 unità-locali), raggiungendo il valore di 9.555, di cui più della metà ha sede in provincia. Le unità locali con sede in provincia in termini relativi, rispetto al 2021, aumentano del +3%; quelle con sede fuori provincia +1,7%.

Tipologie di imprese

Tabella 1 – Iscrizioni, cessazioni, saldo e tasso di crescita delle imprese nel periodo 2009-2022

Totale imprese – Valori assoluti, tutti i settori

PERIODO Imprese Registrate Iscrizioni Cessazioni (*) Saldo netto (*) Tassi di variazione annuali Anno 2009 42.387 2.579 2.780 -201 -0,47 -0,58 0,28 Anno 2010 42.333 2.677 2.394 283 0,67 0,61 1,19 Anno 2011 42.231 2.533 2.404 129 0,30 0,46 0,82 Anno 2012 41.807 2.341 2.703 -362 -0,86 -0,30 0,30 Anno 2013 40.994 2.373 2.875 -502 -1,20 -0,79 0,05 Anno 2014 40.734 2.249 2.390 -141 -0,34 -0,21 0,51 Anno 2015 40.498 2.218 2.334 -116 -0,28 0,06 0,75 Anno 2016 39.704 2.087 2.735 -648 -1,60 -0,32 0,68 Anno 2017 39.376 2.015 2.131 -116 -0,29 -0,14 0,75 Anno 2018 39.109 1.999 2.158 -159 -0,40 -0,20 0,51 Anno 2019 38.674 1.935 2.186 -251 -0,64 -0,31 0,44 Anno 2020 38.298 1.634 2.006 -372 -0,96 -0,49 0,32 Anno 2021 38.389 1.857 1.755 102 0,27 0,76 1,42 Anno 2022 38.494 1.966 1.862 104 0,27 0,56 0,79 Fonte: Osservatorio dell’economia della Camera di Commercio di Ravenna su dati Infocamere

(*) Al netto delle cancellazioni d’ufficio

Tabella 2 – Nati-mortalità delle imprese per territori – Anno 2022

Valori assoluti e percentuali

Territorio Iscrizioni Cessazioni (*) Saldo (*) Stock al 31.12.2022 Tasso di crescita 2022 2021 2020 2019 2018 RAVENNA 1.966 1.862 104 38.494 0,27% 0,27 -0,96% -0,64% -0,40% EMILIA ROMAGNA 24.279 21.766 2.513 446.745 0,56% 0,76 -0,49% -0,31% -0,20% ITALIA 312.564 264.546 48.018 6.019.276 0,79% 1,42 0,32% 0,44% 0,51% Fonte: Osservatorio dell’economia della Camera di Commercio di Ravenna su dati Infocamere

(*) Al netto delle cancellazioni d’ufficio

Tabella 3 – Nati-mortalità delle imprese artigiane per territori – Anno 2022

Valori assoluti e percentuali



Territorio Iscrizioni Cessazioni (*) Saldo (*) Stock al 31.12.2022 Tasso di crescita 2022 2021 2020 2019 2018 RAVENNA 753 674 79 10.355 0,77% 0,67 -1,21 -1,17 -0,43 EMILIA ROMAGNA 8.982 8.026 956 124.172 0,76% 0,64 -0,81 -0,84 -0,94 ITALIA 84.931 77.020 7.911 1.274.148 0,61% 0,79 -0,19 -0,58 -1,01 Fonte: Osservatorio dell’economia della Camera di Commercio di Ravenna su dati Infocamere

(*) Al netto delle cancellazioni d’ufficio

Tabella 4 – Nati-mortalità delle imprese registrate per forma giuridica – Anno 2022 – Provincia di Ravenna

Valori assoluti e percentuali

Forme giuridiche Iscrizioni Cessazioni (*) Saldo (*) Stock al 31.12.2022 Tasso di crescita 2022 Tasso di crescita 2021 Tasso di crescita 2020 Tasso di crescita 2019 Tasso di crescita 2018 Società di capitale 542 228 314 8.881 3,7% 3,0% 1,6% 2,2% 2,6% Società di persone 139 250 -111 7.805 -1,4% -1,8% -1,8% -2,1% -1,7% Imprese individuali 1.258 1.357 -99 20.786 -0,5% 0,0% -1,6% -1,1% -0,9% Altre forme 27 27 0 1.022 0,0% 0,2% -1,1% -0,3% -0,8% TOTALE 1.966 1.862 104 38.494 0,27% 0,27% -0,96% -0,64% -0,40% Fonte: Osservatorio dell’economia della Camera di Commercio di Ravenna su dati Infocamere

(*) Al netto delle cancellazioni d’ufficio

Tabella 5 – Nati-mortalità delle imprese artigiane registrate per forma giuridica – Anno 2022 – Provincia di Ravenna

Valori assoluti e percentuali

Forme giuridiche Iscrizioni Cessazioni (*) Saldo (*) Stock al 31.12.2022 Tasso di crescita 2022 Tasso di crescita 2021 Tasso di crescita 2020 Tasso di crescita 2019 Tasso di crescita 2018 Società di capitale 77 49 28 694 4,28% 3,04% 1,49% 1,36% 3,39% Società di persone 53 81 -28 1.624 -1,68% -2,51% -3,62% -3,88% -1,76% Imprese individuali 623 544 79 8.006 1,00% 1,16% -0,85% -0,71% -0,34% Altre forme 0 0 0 31 0,00% 3,33% -6,25% -3,03% -8,33% TOTALE 753 674 79 10.355 0,77% 0,67% -1,21% -1,17% -0,43% Fonte: Osservatorio dell’economia della Camera di Commercio di Ravenna su dati Infocamere

(*) Al netto delle cancellazioni d’ufficio

Tabella 6 – Provincia di Ravenna – Imprese per tipologia

Tipologia di imprese Imprese registrate 2022 Iscrizioni Cessazioni Cessazioni (*) Saldo (*) Peso % sullo stock totale Tasso di variazione 2022 Tasso di variazione 2021 Tasso di variazione 2020 Tasso di variazione 2019 Tasso di variazione 2018 Imprese ‘under 35’ 2.483 532 202 200 332 6,5% 13,57% 12,71% 7,51% 9,53% 10,38% Imprese straniere 5.127 554 307 303 251 13,3% 5,16% 4,33% 2,16% 2,54% 2,91% Imprese femminili 8.096 515 505 505 10 21,0% 0,12% 0,41% -0,83% -0,14% -0,71% Imprese artigiane 10.355 753 675 674 79 26,9% 0,77% 0,67% -1,21% -1,17% -0,43% Totale imprese 38.494 1.966 1.868 1.862 104 100,0% 0,27% 0,27% -0,96% -0,64% -0,40% Fonte: Osservatorio dell’economia della Camera di Commercio di Ravenna su dati Infocamere

(*) Al netto delle cancellazioni d’ufficio

Tabella 7 – Stock, saldi e tassi di variazione % degli stock – PROVINCIA DI RAVENNA – Totale imprese ed imprese artigiane per settore di attività

Settore TOTALE IMPRESE Stock reg. 2022 Saldo Totale (dello stock rispetto al 2021) Var.% rispetto 2021 Saldo Totale ( dello stock rispetto al 2019) Var.% rispetto 2019 Settore Di cui ARTIGIANE Stock reg. 2022 Saldo Totale (dello stock rispetto al 2021) Var.% rispetto 2021 Saldo Totale ( dello stock rispetto al 2019) Var.% rispetto 2019 Agricoltura, silvicoltura pesca 6.443 -136 -2,1 -427 -6,2 Agricoltura, silvicoltura pesca 60 1 1,7 -1 -1,6 Estrazione di minerali da cave e miniere 9 0 0,0 1 12,5 Estrazione di minerali da cave e miniere 0 0 0 Attività manifatturiere 2.964 7 0,2 -44 -1,5 Attività manifatturiere 1.783 -19 -1,1 -64 -3,5 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 109 12 12,4 8 7,9 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 0 0 – 0 – Fornitura di acqua; reti fognarie;gestione rifiuti 56 -1 -1,8 -4 -6,7 Fornitura di acqua; reti fognarie;gestione rifiuti 10 0 0,0 0 0,0 Costruzioni 5.897 165 2,9 266 4,7 Costruzioni 4.524 121 2,7 193 4,5 Commercio ingrosso, dettaglio, riparazioni auto-moto 7.777 -79 -1,0 -258 -3,2 Commercio ingrosso, dettaglio, riparazioni auto-moto 516 -11 -2,1 -17 -3,2 Trasporto e magazzinaggio 1.172 -10 -0,8 -90 -7,1 Trasporto e magazzinaggio 737 -17 -2,3 -67 -8,3 Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 3.380 -17 -0,5 -9 -0,3 Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 550 -8 -1,4 -18 -3,2 Servizi di informazione e comunicazione 670 9 1,4 29 4,5 Servizi di informazione e comunicazione 138 -2 -1,4 -6 -4,2 Attività finanziarie e assicurative 749 9 1,2 11 1,5 Attività finanziarie e assicurative 0 0 – 0 – Attività immobiliari 2.270 43 1,9 121 5,6 Attività immobiliari 3 -1 -25,0 -1 -25,0 Attività professionali, scientifiche e tecniche 1.392 50 3,7 84 6,4 Attività professionali, scientifiche e tecniche 157 -3 -1,9 -10 -6,0 Noleggio, agenzie viaggio, servizi supporto alle imprese 1.092 19 1,8 89 8,9 Noleggio, agenzie viaggio, servizi supporto alle imprese 371 8 2,2 24 6,9 Amministrazione pubblica, difesa; assicurazione sociale 2 0 0,0 0 0,0 Amministrazione pubblica, difesa; assicurazione sociale 0 0 – 0 – Istruzione 143 4 2,9 5 3,6 Istruzione 7 0 0,0 1 16,7 Sanità e assistenza sociale 355 13 3,8 19 5,7 Sanità e assistenza sociale 47 0 0,0 -5 -9,6 Attività artistiche, sportive intrattenimento, divertimento 905 18 2,0 11 1,2 Attività artistiche, sportive intrattenimento, divertimento 38 4 11,8 -1 -2,6 Altre attività di servizi 1.695 0 0,0 -5 -0,3 Altre attività di servizi 1.407 3 0,2 -14 -1,0 X Imprese non classificate 1.414 -1 -0,1 13 0,9 X Imprese non classificate 7 2 40,0 3 75,0 Totale 38.494 105 0,27 -180 -0,5 Totale 10.355 78 0,76 17 0,2

Tabella 8 – Provincia di Ravenna – Imprese per COMUNE