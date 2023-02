Le domande vanno presentate entro il 6 marzo

Aperto da oggi un bando per la ricerca di un ingegnere a tempo indeterminato presso Acqua Ingegneria di Ravenna. Si tratta di una posizione senior nel settore civile e ambientale finalizzata al coordinamento dell’attività di direzione lavori. La scadenza delle domande per il bando è fissata al 6 marzo. Sono aperte anche selezioni per posizioni a tempo determinato per geometri e esperti nell’uso di Autocad 2D.

Progettare e collaudare opere che hanno a che fare con l’ingegneria idraulica e civile per i soci e per tanti enti locali romagnoli in convenzione ma con l’obiettivo di operare sempre più sul mercato. È questa la mission di ACQUA INGEGNERIA è una società pubblica con capitale di proprietà di: Romagna Acque, Società delle Fonti S.p.A. con sede in Forlì (46%); Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale – Porto di Ravenna S.p.A. con sede in Ravenna (31%); Ravenna Holding S.p.A. con sede in Ravenna (23%). Obiettivo fondamentale e strategico della società è di aumentare la capacità d’investimento pubblica dei soci relativamente a servizi pubblici di interesse generale a rilevanza economica, e la realizzazione di opere pubbliche necessarie allo sviluppo delle attività industriali e civili nell’area di riferimento.

ACQUA INGEGNERIA, nata l’1 gennaio 2021, esegue per conto dei propri azionisti e degli enti pubblici proprietari degli stessi:

– progettazione, direzione lavori, collaudi, consulenza, assistenza tecnica di progetti relativamente ad opere di ingegneria idraulica e civile, ad impianti tecnologici, a porti, strade, gallerie, dighe, lavori di difesa e sistemazione idraulica;

– consulenza, studi di fattibilità, elaborazione di layout organizzativi / logistici, progettazione, direzione lavori, assistenza tecnica e commerciale per la realizzazione, la gestione, la manutenzione e la sorveglianza di reti, impianti, dotazioni patrimoniali idriche, logistiche e portuali, nonché per la compravendita, la costruzione e/o il montaggio, l’assistenza all’avviamento, la conduzione, la manutenzione e la sorveglianza di impianti, di macchinari ed attrezzature, sia per il sollevamento, sia per il trasporto di merci in genere nonché per la captazione, adduzione e distribuzione di acqua per la realizzazione e addestramento del personale addetto;

– consulenza per rilievi topografici ed indagini geognostiche;

– redazione di progetti e modelli operativi per il coordinamento di interventi ottenuti in affidamento.