Si cerca un diplomato per l’area Cultura, comunicazione e partecipazione

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna sta ricercando una nuova figura da assumere. Il bando di concorso online è valido per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un istruttore culturale da inserire nell’area Cultura, comunicazione e partecipazione del Comune di Bagnacavallo.

Tale figura dovrà avere conoscenze in campo culturale, spiccate competenze digitali, di comunicazione e ascolto, di orientamento al risultato e al cambiamento; tra le attività di cui andrà a occuparsi sono incluse la comunicazione istituzionale e la partecipazione all’organizzazione di eventi. In particolare, sarà inserita nello staff che cura la Festa di San Michele e gli eventi di promozione del centro storico, nonché i rapporti con le associazioni di volontariato e con le gestioni del Teatro Goldoni, della scuola di musica e delle rassegne cinematografiche.

Il titolo di studi richiesto per accedere è un diploma di maturità. Per partecipare al concorso è necessario presentare domanda esclusivamente online entro le 9.30 di giovedì 2 marzo; la selezione avverrà in seguito a preselezione – eventuale, in base al numero di iscritti – prova scritta e orale. Durante quest’ultima verranno anche verificati i i requisiti attitudinali in relazione alla posizione da ricoprire, con il supporto di una figura professionale esperta in psicologia del lavoro.

Tutte le informazioni per partecipare al bando, i requisiti necessari e il modulo per compilare la domanda sono disponibili sul sito www.labassaromagna.it, nella sezione Unione dei Comuni – Bandi di concorso – Concorsi pubblici nella Bassa Romagna.

Per ulteriori informazioni, contattare il Servizio Sviluppo del personale al numero 0545 38327 oppure 38328.