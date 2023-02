I dettagli della selezione

Ravenna Farmacie Srl ha indetto una selezione finalizzata all’instaurazione di due rapporti di lavori a tempo indeterminato per “Farmacista Collaboratore” livello 1 delle tabelle nazionali delle qualifiche del personale C.C.N.L. ASSOFARM vigente.

Le competenze di base richieste sono le capacità tecnico professionali del farmacista, la propensione a porsi al servizio del cliente, la predisposizione alla vendita di prodotti farmaceutici e non, con un accentuato orientamento al risultato di vendita e al fatturato programmato. La capacità di lavorare in gruppo e lo spirito di iniziativa completano il profilo. Il Farmacista collaboratore rispondendo direttamente al Direttore di Farmacia e al Direttore Generale della Società, dovrà collaborare con essi per il raggiungimento degli obiettivi di risultato economico e di servizio ai cittadini.

L’attività lavorativa potrà essere prestata presso tutte le Farmacie Comunali di Ravenna, Alfonsine, Fusignano, Cotignola, Cervia e altre farmacie in convenzione ed eventuali altre farmacie che potranno essere gestite da Ravenna Farmacie Srl anche al di fuori dei citati ambiti comunali.

Ravenna Farmacie Srl garantisce pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro così come previsto dalla Legge 10 aprile 1991 n. 125 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”.

Trovate tutti i dettagli nell’avviso di selezione allegato qui sotto.

Allegati:

Avviso di selezione per la formazione di una graduatoria finalizzata all’instaurazione di n. 2 rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato di farmacista collaboratore – SCARICA ADESSO