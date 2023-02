La prima lezione è prevista per mercoledì 8 febbraio 2023. Dopo alcuni anni il corso torna in presenza nelle aule di Confcommercio Ravenna

Abiconf Ravenna (Associazione Nazionale degli amministratori di condominio di Confcommercio Ravenna) organizza, a partire da mercoledì 8 febbraio 2023, un corso di aggiornamento per l’assolvimento dell’obbligo formativo per gli Amministratori di condominio che si sviluppa in quattro giornate.

Le date del corso sono: mercoledì 8, 15, 22 febbraio e mercoledì 1 marzo 2023.

I corsi, che si svolgeranno in presenza presso le aule di Confcommercio Ravenna, saranno tenuti dai seguenti docenti: dott. Andrea Tolomelli, presidente Abiconf Nazionale, avv. Cristina Bessi, avv. Giuseppe Della Casa, Geom Andrea Turchi, dott. Filippo Vircillo formatore Geocam, Arch. Matteo Dalmaschio Unoenergy.

Tra gli argomenti che verranno trattati si va dagli ultimi aggiornamenti sul Bonus edilizia, della Riforma della mediazione Legge delega nr. 206/2021, efficientamento energetico e comunità energetiche, regolarizzazione garage nei condomini in relazione al nuovo CPI.

Inoltre, si parlerà degli aspetti legali e tecnici nelle residenze turistiche alberghiere e ruolo dell’amministratore, della gestione dei conflitti in condominio, degli abusi nei condomini, e delle esecuzioni giudiziarie.

Al temine di ogni lezione è previsto un test finale obbligatorio. La corretta partecipazione di almeno 15 ore di lezione e svolgendo il relativo test finale consente l’adempimento dell’obbligo formativo per gli Amministratori di condominio.

Per info: Segreteria organizzativa ABICONF Ravenna c/o Cat Centro Assistenza Tecnica Ascom Confcommercio Ravenna Srl, Via di Roma 102 Ravenna – Nadia Melandri tel. 0544.515680, Alice Ferri tel. 0544.515721 – segreteriaravenna@abiconf.it