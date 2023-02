Il presidente Tagiuri chiede di intervenire anche su quello in via Serra

“La proposta ci trova pienamente d’accordo” esordisce Mauro Tagiuri, presidente comunale di Confesercenti, in riferimento all’ipotesi di sopraelevazione da parte di Azimut del parcheggio lungo via De Gasperi: “È un bene che si continui a lavorare sulla dotazione di parcheggi comodi, fruibili e sicuri in Centro Storico che, oltre ad essere a pochi passi dalle principali vie dello shopping cittadino, oltretutto contribuiscono a rivitalizzare le aree attorno alle quali sono realizzati: se non sei impegnato a girare “a vuoto” alla ricerca di un parcheggio, hai più tempo per un caffè, un’esperienza d’acquisto, uno sguardo in più ad una vetrina”.

Proprio su questo tema Tagiuri aggiunge: “Occorre fare presto affinché si porti a termine anche il raddoppio del parcheggio in via Serra e si rivaluti la sosta nelle zone limitrofe, affinché si apra un’importante accesso al Centro da sud: ne trarrebbe vantaggio il Borgo San Rocco, recuperando ulteriore passaggio e valorizzando la comunità commerciale.”