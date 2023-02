Il nuovo negozio aprirà in via Cavour, nello spazio precedentemente occupato da Sephora, e sarà uno dei primi due in Italia

La catena spagnola di accessori e gadget ALE-HOP sbarca in Italia e lo fa scegliendo Ravenna come una delle due sedi dei propri nuovi negozi. Nello specifico il nuovo negozio aprirà in via Cavour, per la precisione al numero 119, nel piano terra commerciale di 173 m2 precedentemente occupato da Sephora.

La catena, con sede ad Alicante, continua a espandere la sua rete di punti vendita internazionali. Con oltre 280 negozi in Spagna, Portogallo, Croazia e Messico e 30 anni di esperienza nel settore della vendita al dettaglio, l’azienda ha deciso d’irrompere nel mercato italiano con due aperture: oltre a Ravenna l’altro negozio aprirà a Cesenatico.

Il marchio, che ha una posizione rafforzata nella distribuzione spagnola ed è riconosciuto da una simpatica mucca alle porte dei suoi negozi, prevede di aprire il suo primo punto vendita nelle prime settimane di aprile.

Pur essendo un’azienda di grandi dimensioni, la società è fermamente intenzionata a effettuare un’espansione graduale e cauta, poiché per il momento stima l’apertura per un totale di 5 negozi nell’anno 2023.

La prima locacalizazione scetta per l’apertura al mercato italiano è stata Cesenatico si troverà su Viale G. Carducci, 82, occupando lo spazio dove prima si trovava Giuliano Fishclub, ristorante popolare in città che ora si trova in Via Marino MorettI. Il marchio spagnolo dedicherà 302m2 di locale alla vendita della sua ampia gamma di prodotti.

La seconda sede di ALE-HOP si troverà appunto a Ravenna, sulla via Cavour 119, dove il negozio della muuuuuuuca offrirà la sua ampia gamma di prodotti in categorie come divertimento, bambini, cancelleria, moda, casa, sport ed elettronica.

Il management team di ALE-HOP ha dichiarato: “Abbiamo deciso d’iniziare la nostra espansione con negozi propri in Italia perché il mercato italiano è simile a quello spagnolo ed è uno dei Paesi che riceve più turismo ogni anno. Riteniamo inoltre che città come Ravenna e Cesenatico siano due aree strategiche per la nostra espansione, dove si ricevono un gran numero di turisti nazionali e internazionali, soprattutto durante la stagione estiva, ricreando un ambiente perfetto, simile a quello che abbiamo sulla costa Spagnola.”